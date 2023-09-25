後疫情時代 全球第一人蔘品牌教你照顧健康 同時打造被動收入

邁入後疫情時代，國人預防醫學意識更加提升，加上高齡化社會之下，養生保健商機將逐年攀升，該如何搶攻未來健康大商機？最簡單的方式是加盟享譽國際的保健食品龍頭公司，就有機會賺取百萬好「薪」情！

「正官庄」開放加盟 吸引創業家投入健康產業

保健食品市場規模逐年攀升，吸引許多人加入健康事業，搶賺健康財。其中，來自韓國、擁有國家品質保證的全球人蔘第一品牌「正官庄」，2022 年開放擴大加盟的消息一出，吸引許多創業者加入，因為「正官庄」品牌價值高，值得信賴！

土城店加盟主沈柏丞。圖／正官庄提供

土城門市沈店長指出，選擇加盟「正官庄」的原因是認同它的品牌價值，因為經營商品非常困難，包括商品設計及賣點，最重要的是原物料的把關；然而「正官庄」具有高貴且讓人安心的感覺，消費者好感度高，網路評價亦佳，尤其它在中高年齡層客群上，擁有良好印象，有利於產品銷售。

永和門市戴店長也認為，「正官庄」是非常好的健康食品，很多客人到店中，他會以自身經驗，推薦商品給予客戶；此外，有鑑於現代人生活步調越來越重視健康，加入「正官庄」是很正確的選擇，是一門可以永續經營的事業。

永和店加盟主戴茂榮夫婦。圖／正官庄提供

預防醫學抬頭 加入健康事業正逢時

保健食品商機有多大呢？根據食品工業發展研究所《2021 食品產業年鑑》資料顯示，台灣保健食品產值連 6 年成長，2021 年市場規模高達 1,596 億元。

尤其現代人文明病上身，2022 年國人十大死因排行榜中，就有 7 項與慢性病有關，包括心臟、腦血管、糖尿病、高血壓等等疾病；尤其新冠肺炎疫情後，更加提升國人健康意識，預防醫學逐漸盛行，除了養成良好生活習慣及維持規律運動之外，也越來越多人透過保健食品養生，健康商機無限！

特別是台灣已經邁入高齡社會，預估 2025 年將轉為超高齡社會，65 歲長者占比將達到 20%，加上國人平均壽命約 80 歲，因此，健康議題將成為國安問題，也是未來持續發酵的熱門話題，此時加入健康事業，是最佳的時機。

圖／正官庄提供

經營健康產業 首選信譽佳的國際品牌

該如何趕搭保健食品商機呢？最簡單、最輕鬆的方式是加盟高知名度、品牌信譽佳的國際保健食品龍頭公司，創業者不用從零開始，花費大筆資金自創品牌，也無需教育消費者認識新品牌，即可獲取消費者的高度信任感，有利於業務的推展。

以人蔘為例，已經與韓國畫上等號，很多人到韓國旅遊，除了吃人蔘雞，人蔘相關保健食品也成為熱門伴手禮，其中又以唯一由韓國政府全資附屬公司「韓國人蔘公社」創立的「正官庄」品牌最具正統性，由韓國官方監製，擁有國家品質保證，只要不是韓國人蔘公社製造，一律禁用「正官庄」三字。

由於「正官庄」擁有 124 年的製作秘方，嚴格篩選韓國六年根高麗紅蔘，秉持匠人的精神把關與製造，讓「正官庄」產品具有獨佔性，擁有極高的競爭優勢。也因「正官庄」享有數千年以來高麗蔘美譽的名品精神，儼然是韓國保健食品界的「台積電」，更是全球第一人蔘品牌，在臺灣、日本、中國、美國等世界 60 多個國家和地區被公認為是「韓國名品」。

除了高麗蔘健康食品外，韓國人蔘公社更全面進軍保健事業領域，已從高麗蔘專門健康食品企業，變身成為國際綜合健康企業。同時為了更加深入研究開發保健食品，平均每年研發經費為銷售額的 2%，並且與高麗人蔘學會、食品開發研究院、韓醫醫學研究院等機構構築網路，持續開發高度安全、高品質的健康食品。

圖／正官庄提供

「正官庄」加盟服務 具有四大優勢

除了認同「正官庄」的品牌價值，是知名國際品牌、保健品牌首選之外，加盟服務也是重要因素，土城門市沈店長表示，經過比較各公司的加盟制度，以及實際了解後，發現「正官庄」給予加盟主很大的空間，也是他選擇「正官庄」的原因。

究竟「正官庄」加盟服務有何吸引人之處？一是素人創業很輕鬆：很多想要創業的人最傷筋的是沒有一技之長，也沒有經營事業的經驗，該如何自己做頭家？而「正官庄」正提供創業小白很好的事業起跑點，不用經驗及技術，只需要進貨販售，經營方式及服務流程相對簡易好上手，2 名員工即可維持門市作業，加上商品已經擁有高知名度及高人氣，行銷起來更加容易。

二是開店成本合理：很多加盟事業動輒好幾百萬，甚至上千萬的開店成本，不過，「正官庄」啟動資金相對合理。尤其近期推出「特許加盟限額優惠方案」更是讓創業者大為降低創業門檻，加盟金由 50 萬元降至 5 萬元，讓加盟主可以小資金即可輕鬆當老闆。開設一家「正官庄」門市，加盟金、裝潢費、租金、水電費、員工薪資、進貨成本等費用，估計約為 200 萬元~ 250 萬元之間，讓創業族很容易加入健康永續事業經營，若是幾位好友一起合資，投入成本更加親人！更重要的是，不會像很多健康傳銷公司有強制出貨的規定，徒增囤貨成本。

三是系統化開店流程：從最初的申請資格審核，到加盟商圈確認、門市正式營運，均有一套標準作業程序，只要按照「正官庄」SOP 開店流程，step by step，就能輕鬆完成開店。

四是完整系統支援：除了靈活且多樣化的產品銷售設計之外，「正官庄」還會提供完整成熟的免費教育訓練、開店人力產品支援、門市裝潢輔助等相關配套，同時每年也會投入行銷傳播資源，包括重點檔期品牌媒體廣宣、廣告輔銷物等，讓加盟主不必額外投入心力，即可奠定良好的銷售基本盤。

後疫情時代及高齡化社會之下，保健食品產業絕對是未來主流、也是最夯的產業，因此，想要掌握未來健康大商機的人，可以藉由加盟全球第一人蔘品牌「正官庄」兼顧健康與事業，輕鬆打造被動收入，一圓百萬年薪的夢想。

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