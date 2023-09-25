112年7、8月期統一發票開獎 特別獎號碼開出為「21981893」

112 年 7、8 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「21981893」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「39597522」，本期中獎發票自今年 10 月 6 日開始兌領，期限至明年 1 月 5 日止。

今年 7、8 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「21981893」；特獎 (200 萬元)「39597522」；頭獎 (20 萬元)3 組分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

另外，財政部日前也公布，今年 5、6 月期大獎發票還有 13 張仍靜候得主現身，其中 1000 萬大獎發票有 2 張消費金額不到百元，分別是 foodpanda、台中市梧棲區統一超商所開出。

根據統計，5-6 月期 1000 萬元的統一發票至今仍有 8 張仍無人兌領，200 萬元的特獎發票則有 5 張還在等得主現身領獎，呼籲民眾趕快找找身邊的發票，並趕緊在今年 11 月 5 日完成兌領，以免與財神擦身而過。