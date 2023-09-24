〈台股風向球〉2個因素牽動 指數恐有再下探空間

外資上周大砍台股多達 1054 億元，創去年 6 月中旬以來單周最大賣超，造成加權指數周跌點達 576 點，跌幅也創去年 10 月中來最大，法人認為，先觀察能否續守前低 16264 點，隨著國內即將迎來中秋連假，加上季底結帳恐出籠，不排除還有下探空間。

聯準會主席鮑爾進行鷹派發言，使美元持續走強，新台幣續弱，外資一周來也從台股快速提走多達 1054 億元，對大盤造成回檔壓力。

以金額來看，外資上周大賣台積電 (2330-TW)485 億元最多，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 41.3 億元，欣興 (3037-TW)36 億元，復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW) 和鴻海 (2317-TW) 均逾 20 億元，智邦 (2345-TW)、台達電 (2308-TW) 和台泥 (1101-TW) 也在 19 億元上下。

不過，法人提醒，外資同步小幅布局回檔多的 AI 相關族群，買超光寶科 (2301-TW) 逾 20 億元，技嘉 (2376-TW) 約 15 億元，智原 (3035-TW) 和奇鋐 (3017-TW) 均逾 10 億元，智易 (3596-TW) 和緯創 (3231-TW) 也超過 8 億元，不排除科技股回檔探低測試後，趨止穩築底。

永豐投顧則說明，以技術面來看，加權指數連 4 根黑 K，一反前周連 4 紅上攻態勢，顯示多空勢力出現急遽反轉，而此波空方勢力來勢洶洶，直接貫穿過去一個多月形成的半年線支撐，也跌破 5 月中的低點 16264 點，依型態分析，台股恐還有下探空間。

同時，美國公債殖利率不斷飆升，與升息即將告終的想法矛盾，可能反映聯準會縮表的影響，再加上 AI 龍頭輝達自 9 月初就一路下滑，新上市的 ARM 也叫好不叫座，均不利台股氣氛，不過，輝達目前股價已來到起漲區，若反彈，可望帶動台灣的 AI。

以震盪區間測量，下跌波段低點滿足約在 16000 點，觀察 5 月台股發展軌跡，16000 點是波段上漲的起始缺口，預料多方在 15961 點將展現強力抵抗。