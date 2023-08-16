迎合市場需求與保險給付 瑞磁ABC-KY推多元檢測產品

數位生物條碼廠瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 今 (16) 日參加「精準健康法制研討會」，副總陳祐寧表示，目前美國市場面臨的挑戰，包含生物標記的保險給付、缺乏多元與高通量自動化的檢測等，而瑞磁依據市場需求推出檢測產品，有助落實精準醫療的目標。

陳祐寧藉由公司實際運營經驗，以及美國保險給付現況，在會中進行分享。針對美國腫瘤基因檢測給付的挑戰，他舉例，無論是乳癌相關的 BRCA 或肺癌表皮生長因子受體 (EGFR)，現行單項基因檢測價格不高，但隨著檢查項目增加，檢測費用隨之增高。

陳祐寧表示，美國保險給付複雜，每家業者政策不同，有些自付額高、有些完全不給付或是只給付 FDA 核准的基因檢測項目。此外，若無法偵測到帶來治療差異性的生物標記 (actionable biomarker)，提升醫師的醫療決策與病患存活率，美國保險公司可能也不會願意付費。

儘管 NGS(次世代定序) 透過臨床驗證能同時找出多個疾病的變異基因，達到精準診斷與治療目的，但 NGS 仍仰賴高度專業人工判讀，龐大的基因變異資料有時對治療方案產生衝突，導致檢測價格昂貴，若市場需求不足以支撐，潛在的醫療成本恐怕不小。

陳祐寧認為，瑞磁的核心數位生物條碼 (BMB) 技術平台與 MDx3000 光學分析儀，挾多元檢測、高通量、自動化以及高擴充性等優勢，能因應快速變化的市場需求，快速增加新的生物標記，出具有助療程決策的分析報告，不僅可滿足中大型實驗室需求，也有助落實精準醫療的目標。

瑞磁未來除了依據市場需求外，也會參考美國聯邦醫療保險 (Medicare) 給付規範，持續推出具特色的檢測產品，並加速拓展相關市場。繼今年 6 月推出全球首創的 20 項多元真菌檢測套組 (RUO)，卡位逾 12 億美元的真菌檢測市場商機，預計第四季將再推出同樣是業界首創的性傳染病結合抗藥性基因檢測套組 (RUO)，瞄準 13 億元美元的性傳染病市場。