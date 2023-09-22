日月光辦第八屆自動化產學合作 AI技術提升產能67%

全球產業「綠色轉型」的浪潮襲來，日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下日月光高雄廠積極推動智慧製造轉型，佈局智慧科技藍圖與最佳化工業 4.0 技術，持續透過 AI 技術，提升製程良率與生產排程正確性，增加產能 67% 與縮短訂單交期 39%，並在 2022 年成為全球第一家獲燈塔工廠認證肯定的封裝、測試廠。

日月光高雄廠資訊處資深處長陳俊銘表示，數位轉型勢在必行，高雄廠早期就投入智慧製造，2011 年成立自動化委員會，為快速發展建立堅實基礎，而 Industry AI(IAI) 發展布局，建構屬於日月光的 No Code IAI 2.0 平台，更是推動全民化 AI，應用於「智慧資安」、「品質檢驗」、「智慧診斷」、「智慧設計」、「參數最佳化」、「智慧營運」等 6 大領域。而自動化之路歷經十年淬鍊，已於 2022 年完成 36 座智慧工廠，培育超過 700 位自動化工程師，累計已達 45 件產學技研專案。

今年邁入第八屆自動化技術研究合作，並在本日舉辦成果發表會，與國立成功大學與國立中山大學共同合作，進行 5 件專案，邀請到國立成功大學智慧半導體及永續製造學院副院長羅裕龍、國立中山大學副院長陳威翔，以及專案合作老師－國立成功大學教授李宇欣、國立成功大學助理教授王宏鍇、國立中山大學副教授康藝晃、國立成功大學教授蕭宏章、國立中山大學特聘教授黃三益，與現場貴賓們進行專案的分享與交流。

日月光積極布局永續經營行動，根據高雄廠淨零規劃行動藍圖，將利用數位工具預估新產品在各站點可能衍生的碳排放量，並建置數據資料庫與預估系統；數位科技是推動 ESG 的重要工具，科技持續且高速的發展，數位資安問題已成為全球面臨的新形態危機，具韌性的管理模式更是重中之重，透過資料探勘技術，分析帳號的使用行為，偵測潛在可疑活動，及早防範因應，強化資安防護措施。

另一方面，智慧科技演進持續優化製程作業，由多元產品的複雜製程切入，應用 AI 輔助人員以在製品成本最小化的目標，排機排貨以滿足交期、在最短生產提供最佳組合排程的模型。

尤其海量的資料探勘、分析，以及符合工廠全年無休的龐大運算特性，本次高性能數據中台服務的建立，提升資料模型、演算法、資訊管理等服務，更加強化與生產線的鏈結，避免資訊孤島的發生，協助日月光建立差異化競爭優勢。

此次產學合作也建立 ASE 知識圖譜，以文字主題分析，從輿情分析平台中找到「你不知道的」。透過從文本中提取關係，連接實體，以視覺化呈現，並將資料轉化為成結構化，具價值的知識，以多維度的關係角度，更客觀、全面地分析問題，有效縮短查詢時間、獲取更深入的資訊。



日月光高雄廠副總李政傑表示，面對綠色產業的艱鉅挑戰，日月光積極尋求跨界、跨域機會，而大專院校的技術能量重要而穩定，是引領公司以全方面的整合資源，在多變的環境中穩步前行的力量。

同時，日月光以智慧製造接軌教育訓練，提升人員的工作技能，以高技術含量重塑人員價值，整合前瞻佈局應用，發揮日月光的永續影響力，以智慧技術力持續把握產業競爭力，打造具備韌性的企業關鍵能力，攜手公司與校園的每一位夥伴，共同落實永續的實踐、創造共融美好的未來。