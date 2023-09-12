AI晶片新創公司Enfabrica獲輝達戰略投資 完成募資1.25億美元

致力於人工智慧 (AI) 數據中心網絡晶片的矽谷晶片新創公司 Enfabrica 周二 (12 日) 表示，已籌集 1.25 億美元風險投資，並獲輝達 (NVDA-IS) 以戰略投資者加入。

Enfabrica 由 Broadcom (AVGO-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 旗下谷歌的高管創立，是全面重新設計數據中心以創建類似 ChatGPT 的生成式 AI 技術的趨勢一部分。全球最有價值的半導體公司輝達的晶片就處於這個轉變的核心。

但輝達的繪圖晶片 (GPU) 面臨一個問題：它們有時會閒置，因為連接它們的網絡無法夠快地提供數據。

Enfabrica 設計了一款網絡晶片，以全新的方式將數據中心的不同部分連接在一起，以解決該問題。Enfabrica 晶片創建了一個看起來像中心和輻條的網絡，允許輝達的 GPU 進行數據處理，從許多不同的地方提取數據，而不會出現減速。

Enfabrica 聯合創始人兼 CEO 桑卡爾 (Rochan Sankar) 表示，這可以提高 GPU 的使用效率，因此可以只用大約一半的晶片就可完成相同數量的計算工作，因為它們一直處於忙碌狀態。在科技業，這樣的壯舉被視為積極面，因為更繁忙的晶片更具成本效益。

桑卡爾表示：「對於輝達或其他任何人來說，為了讓 AI 計算真正普及，成本曲線必須下降，這已經不是什麼秘密了。」「關鍵就在於我們能夠更好地利用這些 GPU。」