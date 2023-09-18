外資大賣復華台灣科技優息逾7.3萬張 出脫晶圓雙雄約3.5萬張

台股今 (18) 日受台積電遭利空襲擊拖累，加上 AI 指標股熄火，指數終場下跌 222.68 點，收最低點 16698.24 點，跌破季線。外資大舉調節復華台灣科技優息超過 7.3 萬張，晶圓雙雄共遭出脫超過 3.5 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉提款 258.29 億元；自營商同站賣方、賣超 96.86 億元；投信續挺台股，買超 16.18 億元，連 33 買；三大法人合計賣超 338.96 億元。

外資今日賣超多檔 ETF，大舉調節復華台灣科技優息超過 7.3 萬張，國泰永續高股息超過 2.9 萬張，元大高股息 1.1 萬張，國泰智能電動車超過 8500 張，富邦恒生國企正 2 逾 7000 張，富邦越南逾 6200 張，群益台灣精選高息逾 4500 張。

外資主要賣超力道集中電子股，大賣矽統 3.2 萬張，台積電 2.3 萬張，聯電 1.2 萬張，華通 1 萬張，廣達、群創分別超過 8700 張，欣興超過 7800 張，華邦電超過 6600 張，宏碁超過 5700 張，鴻海、鴻準及日月光投控各超過 3000 張。

外資今日買超 ETF 復華富時不動產超過 7000 張，中信關鍵半導體及元大滬深 300 正 2 同獲青睞。其他個股方面，外資買超中信金超過 6000 張，新光金、元大金、永豐金均超過 3000 張，電子股技嘉、光寶科、昇陽半導體超過 5000 張，傳產股慧洋 - KY、大同也獲敲進超過 3600 張。



