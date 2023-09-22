微軟收購動視暴雪交易 有望很快獲英國批准

在英國反壟斷監管機構表示，微軟 (MSFT-US) 修改後的交易要約似乎解決了其擔憂之後，微軟在收購動視暴雪 (ATVI-US) 一案，可能很快獲英國批准。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 周五 (22 日) 表示，將就新報價進行磋商，但微軟的提議，為交易獲得批准打開了大門。新提案提出向法國發行商育碧娛樂 (Ubisoft Entertainment SA) 出售部分遊戲版權。

CMA 資深併購主管 Colin Raftery 表示，「這是一項新的、截然不同的交易，它將這些重要遊戲的雲端發行保留在強大的獨立供應商育碧手中，而不是在微軟的控制之下」。

去年 1 月，微軟宣布以 690 億美元收購動視暴雪。 交易完成後，微軟將成為全球營收第三高的遊戲公司，僅次於騰訊和索尼。今年 4 月底，CMA 阻止了這筆交易，主要擔心會對未來的雲端遊戲市場競爭產生不利影響。 隨後，微軟聘請了知名律師，試圖推翻英國的這項裁決。

歐盟在今年 5 月，認可微軟的補救措施，批准了這一收購，使得英國監管成為唯一的主要障礙。

直到 7 月，此案重獲曙光，CMA 表示，「微軟和動視暴雪已經表示，他們正在考慮如何修改這筆交易，我們也在準備在此基礎上與他們重新談判。」

這筆交易有助 Xbox 執行長 Phil Spencer 在行動遊戲的業務進展，儘管進度比該公司預期的晚了幾個月。

微軟高層 Brad Smith 表示，公司將繼續努力爭取最終批准，以在 10 月 18 日之前完成交易。