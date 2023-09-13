〈i15電信商拚場〉預約量成長逾7成 Pro Max首波上市將供不應求

蘋果iPhone 15 Pro。(擷取自蘋果官網)
蘋果iPhone 15 Pro。(擷取自蘋果官網)

遠傳 (4904-TW) 為首家開放蘋果 iPhone 15 系列新機預約的電信商，根據內部統計，整體預約量較去年同期成長超過 7 成，又以 iPhone 15 Pro Max 最受歡迎；台灣大 (3045-TW) 個人用戶事業商務長林東閔今 (13) 日透露，Pro Max 首波上市一定供不應求。

談到今年新機到貨量，林東閔強調，首波一定會供不應求，「所以要買要快」，特別是 iPhone 15 Pro Max，不過整體到貨量因考量供應鏈問題，難以與上一代比較。

外界認為，iPhone 15 系列銷量可能受到大環境不佳、價格上漲等因素影響，對此，林東閔認為，通膨、升息導致可支配所得下降，加上新機價格上漲，空機銷售較容易受到衝擊，因此電信商補貼就被視為重要的一環，長約期的資費也會更受到青睞。

至於銷售結構方面，林東閔指出，除了 Pro 系列一定會瘋搶外，看好今年 iPhone 15 + 沒有像前代較晚上市，且具有螢幕亮度高、價格好、螢幕大等優勢，預期 iPhone 15 + 會比前代 iPhone 14 + 更有競爭力。

林東閔補充，雖然外界對於 Pro 系列未搭載潛望式鏡頭感到可惜，不過此次的鏡頭設計四重反射稜鏡 (tetraprism)，從技術觀點來看，與潛望式的概念相同，成像都相當犀利。

遠傳今日上午 11 點開放 iPhone 15 系列新機預約登記，其中，iPhone 15 Pro 系列首次採用鈦金屬材質，也是消費者喜好度最高，其次為藍色鈦金屬；iPhone 15 則以粉紅色最受青睞。

機款方面，遠傳表示，接近半數對 iPhone 15 Pro Max 最感興趣，第二為 iPhone 15 Pro、第三是 iPhone 15，與去年相似；容量則以 256GB 最受歡迎，獲得過半數的預約民眾喜愛。

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