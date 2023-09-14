〈i15電信商拚場〉資費全出爐 Pro 256GB搭高資費手機0元帶回家

電信三雄 iPhone 15 系列資費方案全數出爐，以目前預購最熱烈的 iPhone 15 Pro 256GB 來看，搭配三家業者最高 2699 元、48 個月資費，新機 0 元就能帶回家。

根據電信商初步統計預約狀況，iPhone 15 Pro 256GB 與 iPhone 15 Pro MAX 256GB 最受青睞，其中，iPhone 15 Pro 256GB 搭配三家高資費、48 個月方案，購機價均為 0 元；大宗的 1399 元、48 個月資費方案，落差約有 500 元，申辦遠傳與台灣大 1399 元資費，購機價均為 13800 元、中華電則是 14300 元。

iPhone 15 Pro 256GB 48 個月資費 中華電 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 14,300 元

搭配 2699 元、48 個月資費 購機價 0 元 遠傳 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 13,800 元

搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 0 元 台灣大 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 13,800 元

搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 0 元 資料來源: 電信商 / 整理: 記者沈筱禎

iPhone 15 Pro MAX 256GB 方面，以三家都是 1399 元、48 個月方案，中華電購機價 18800 元、遠傳與台灣大均為 18300 元。

iPhone 15 Pro MAX 256GB 中華電 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 18,800 元 遠傳 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 18,300 元 台灣大 搭配 1399 元、48 個月資費 購機價 18,300 元 資料來源: 電信商 / 整理: 記者沈筱禎

至於各家優惠部分，中華電表示，搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折 2000 元、VIP 最高折 5000 元等優惠，頂規旗艦 iPhone 15 Pro (128GB)，即可 0 元入手 (36 個月)。此外，購買 iPhone 15 全機型並申辦精采 5G 月繳 1399 元以上方案，即贈 Apple 購物金 2000 元、搭配 36/48 個月租期，最高贈 Apple 購物金 5000 元。

遠傳回饋用戶，VIP 用戶續約最高更可折 5000 元；同時響應環保，用戶持舊機換 iPhone 15 系列新機，再享加碼 1000 元折扣；遠傳門市使用 friDay 聯名卡結帳，還可再賺最高 8% 回饋，滿滿的優惠送給果粉；遠傳更能享有全方位數位服務，包括遠傳 friDay 影音影劇暢看 2 個月、防駭心守護服務 3 個月免月租，前 300 名登錄加碼送 Apple 帳單代收 100 元抵用金等優惠。

台灣大表示，申辦 iPhone 15 系列指定購機專案，獨享電商購物、影音娛樂優惠，每月在 momo 購物網消費滿額，提供「mo 幣多」優惠最高回饋 36,000 元 momo 幣，還有 Disney + 今年請你看，以及 MyVideo、YouTube Premium、Apple TV+、Arcade 等娛樂服務最高 6 個月免費體驗。