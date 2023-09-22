台股醞釀崩盤，撿便宜的時機又來了！

聯準會 9 月 FOMC 會議結束後，因為 FED 明年對於利率看法與市場普遍預期有落差，導致國際股市明顯回檔，台股也向下跌破近期低點。這次聯準會 9 月利率維持不變，超過半數票委仍預期今年尚有一次升息，這也沒什麼；主要是 2024 年的利率點陣圖中值，相較於前次增加兩碼，代表降息速度會比市場預期慢，對於開始降息的寬鬆環境時間點不如預期，使股市出現失望性賣壓。

但就我們來看，這次透露出的緩步降息動作，也可以說是預期未來經濟沒那麼差；當然另一面也代表高利率會維持更長時間，這樣的環境是否衝擊經濟，就還要再等待後續經濟數據了。總之，這次是屬於聯準會比預期更鷹派，與市場期望有落差的殺盤，但不是太嚴重的利空。

因此，趁著下跌留意抗跌股，並具有基本面或題材面利多的標的，依舊是個很好的機會。上週我們談到的 3005 神基，近一週以來表現相對大盤強勢不少，除了具有基本面利多 (營收轉強)、題材面利多(軍工展)、籌碼面利多(法人集中度提高) 外，在庫存調整部分，我們有談到終端市場去庫存，同時神基也有明顯在降低庫存水位，在市場景氣未明顯轉佳的情況下，會有利營運表現。

而市場差的降低庫存減輕壓力是好事，但庫存堆積就是壞事嗎？那不見得。以記憶體模組廠 3260 威剛為例，在目前記憶體價格不漂亮的階段，威剛從今年來使反而存貨明顯增加。若市場需求持續低迷，這對於後續幾個季度營運上當然風險會增加；但我們月初也有提到過，NAND 價格自 2020 年初以來幾乎一路狂跌，直到今年國際大廠減產動作持續擴大、終端庫存降低後，終於出現價格回升的曙光；而 8 月三星調漲 NAND Flash 晶圓價格後，威騰電子也跟進調漲高個位數幅度，有利於後續 NAND Flash 報價反彈。

報價反彈，就會使在上半年增加不少低價庫存的威剛，有更多的獲利空間，手中低成本的存貨搭配產品售價上漲，獲利率就有機會顯著提升，也成為後續值得關注的方向。而威剛 8 月分營收已達到 11 個月以來新高，大幅縮減今年營收的年衰退幅度，在客戶陸續回補庫存後，有望見到其下半年營收顯著優於上半年。

今年來威剛股價波段上也走多頭結構，與市場對於記憶體價格觸底之預期也有關，而當後續營運成績出爐時，預期有望成為產業報價回升循環中，股價倒數幾波行情的表現機會，因此不過度激進，等待時機為目前大盤修正下的絕佳對策。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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