國揚三重廠辦「國揚數位」預售案 不到半個月售出逾18億元

企業廠辦、商辦的需求仍然殷切，上市建商國揚 (2505-TW) 在三重中興段的廠辦案，在 4 月底取得建照，今 (2) 日再公告售出 7 戶及 34 個車位，金額達 9.17 億元，連同 5 月 19 日和潤 (6592-TW) 以 9.22 億元簽約取得 7 戶及 39 個車位，不到半個月時間，預售交易金額已達 18.39 億元。

新北三重的「國揚數位」廠辦案，潛銷期間反應熱烈，同時，在 4 月底取得建照，大型的簽約案不斷，此一廠辦建案「國揚數位」將在近期發包與建，預計於 2025 年完工。

國揚今 (2023) 年有台灣南北多個新案規劃推出，包括已經定案的新北三重「國揚數位」廠辦案及台南「翡翠森林」第四期，另有基隆及高雄建案正在請照之中。而已在線上銷售的包括內湖「國揚洲際」辦案及「國揚吉麟」北市都更住宅案。

國揚今與和潤簽約售出的新北三重廠辦建案「國揚數位」由國揚持有 50%，預計興建地下 3 層及地上 13 層廠辦，將於 2025 年完工，而 5 月 19 日和潤取得 5、6 樓共 7 戶面積達 1885.02 坪，加計 39 個停車位，交易總金額達 9.22 億元。今天由世代永富投資公司簽約 7 戶及 34 個車位，金額達 9.17 億元。

國揚 2023 年第一季營收 2.63 億元，毛利率 34.51%，季增 15.57 個百分點，年增 18.71 個百分點，稅後純益 8852 萬元，較去年第四季由虧轉盈，年減 61.84%，每股純益爲 0.23 元。

國揚 2022 年營收為 39.54 億元，營業毛利 19.85%，稅後純益 4.86 億元，每股純益 1.28 元，擬不配發股利。