普生AI園區廠辦大樓 明年下半年完工

醫療檢測廠普生 (4117-TW) 看好未來精準健康趨勢及 AI Scanner(AI 醫療掃描器) 技術，在竹北 AI 智慧園區規劃打造九大中心的普生 AI 園區廠辦大樓，目標 2024 年下半年完工。

普生於竹北 AI 智慧園區規劃打造擁有九大中心的普生 AI 園區廠辦大樓，除了有助擴大精準檢測、液態活檢業務外，也有望與既有新竹科學園區的竹北廠達到資源整合互補、完善佈局大健康領域效益。

展望後市，普生表示，透過積極深化旗下精準檢測、液態活檢、CDMO(委託開發及生產)、檢測服務、P113 抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域外，積極規劃參加全球生技醫療相關重要展會來爭取訂單，並擴增國外經銷代理商合作機會，推升營運成長。

普生指出，雖然新冠肺炎檢測相關產品訂單需求，隨著疫情趨緩而較前一年減少，不過在精準檢測意識提升下，將帶動旗下肝病毒、肝纖維化與肝癌等相關檢測需求增加。

另外，子公司普研近年旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」銷售表現不俗，打造出成人及兒童口腔保健專家品牌定位，同時積極擴大實體、線上知名通路合作業務模式，已打入全台近 130 間的佑全連鎖藥局通路，以及美國電商平台 Amazon 上架銷售兒童口腔保健產品。