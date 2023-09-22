台灣虎航9周年慶 機票百元有找掀搶票潮

台灣虎航 (6757-TW) 今 (22) 日宣布，今年迎來 9 周年慶，以「現在 9 出發」促銷活動歡慶，全航線單程未稅 99 元起，樂觀看將推升一波搶票潮。

台灣虎航自成立以來，搭載超過千萬人次旅客飛往，並於今年 8 月 15 日正式掛牌上市，邁入新里程碑。

為歡慶 9 週年慶到來，台灣虎航宣布推「現在 9 出發」促銷活動，全航線單程未稅 99 元起。

為了讓會員享有更多權益回饋，台灣虎航即日起也推出 tigerclub2.0 新分級制度，以因應各大航空積極推聯名卡鞏固會員的趨勢。

「現在 9 出發」活動共分成兩個階段，第一段是符合尊榮虎資格的虎迷，即可參加封館活動，促銷時間為 2023 年 9 月 25 日 10:00 至 23:59 止，搭乘期間為 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 3 月 30 日；第二波則提供所有虎迷開搶，促銷時間為 2023 年 9 月 26 日 10:00 起至 9 月 27 日晚間 23:59 止，搭乘期間為 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 3 月 30 日。

台灣虎航是唯一國籍低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓和越南等地區，也是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空業者。