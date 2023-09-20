Instacart上市首日就動蕩 漲幅自40%縮水成12%

線上雜貨配送平台 Instacart (CART-US) 周二 (19 日) 掛牌首日就經歷動蕩，在宣布首次公開發行 ( IPO) 定價每股 30 美元後，該股開盤上漲 40%，最高達到 42.95 美元，然後失去動力，最終收在 33.70 美元，IPO 首日漲幅 12.3%，目前市值 112 億美元。

該總部位於舊金山的公司周一晚間表示，在 IPO 中出售 2200 萬股股票，籌集資金總額為 6.6 億美元，其中約 4.2 億美元歸公司所有。

繼上周晶片設計公司安謀 (Arm Holding) (ARM-US) 上市後，Instacart 成為今年最受矚目的 IPO 之一，可望打破今年泰半時間處於平靜的 IPO 市場。

在 ARM、Instacart 之後，行銷軟體公司 Klaviyo 預定將於周三開始掛牌交易。

Instacart 之後的股價表現將取決於投資人對零工經濟未來擴張和獲利能力的信心。Maplebear (Instacart 的正式名稱) 去年營收年增 39% 至 25.5 億美元，3/4 來自其核心業務，即由承攬者向家庭運送雜貨，其餘營收來自其他服務和名為 Instacart Ads 的新產品，即零售商付費向客戶展示廣告。

Instacart 在 2020 年和 2021 年的淨虧損分別為 7000 萬美元和 7300 萬美元。 2022 年產生淨利 4.28 億美元，其中大部分來自 3.58 億美元的稅收優惠。

在 Instacart 的文件中，DoorDash (DASH-US) 被列為競爭對手。DoorDash 自 2020 年上市以來，年銷售額持續成長，但尚未實現每股獲利。

Instacart 也將 Uber Technologies (UBER-US) 旗下的 UberEats 和 Target (TGT-US) 旗下的 Shipt 列為競爭對手。