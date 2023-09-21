富動科攜虹彩光電、TPK-KY推電子書閱讀器新品 明年Q1量產

觸控顯示器廠富動科 (6813-TW) 宣布，攜手虹彩光電與宸鴻光電 TPK-KY(3673-KY)，與中國首家掛牌上市出版商時代出版傳媒，共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品。

此次發表的數位化童書繪本電子書閱讀器產品，採用 10 英寸膽固醇全彩電子紙顯示器，未來將延伸至 13 英寸、16 英寸機種，瞄準中國龐大數位教育、童書繪本市場，預計於明年第一季末量產出貨。

除了中國外，富動科在台灣市場也有進展，預計年底前將陸續出貨膽固醇全彩液晶電子紙顯示器給教育出版及宗教產業，證實膽固醇全彩電子紙顯示器能完全符合市場需求。

富動科表示，時代出版傳媒旗下擁有 9 家專業出版機構，入選「十四五」國家重點出版規劃項目 26 項，自主研發的課後服務管理平台已服務學校約 6000 所、服務學生超過 300 萬人，原創精品課程近 100 門，將是富動科搶進中國教育市場的主要合作方。

富動科表示，此次與時代出版傳媒共同發表數位化童書繪本電子書閱讀器產品，並與樂聲電子系統合作，開發在電子顯示器導入發聲系統，能夠與童書繪本內容同步發出讀音與音效。

樂聲電子擁有極薄型封裝聲學元件專利 20 餘件，其聲學模組可搭配多種尺寸顯示器、電子閱讀器、All-in-One 會議機、攜帶名片型喇叭、電子標籤等等應用商品。