〈漢民集團法說〉嘉晶下半年營收小減 8吋SiC磊晶明年送樣

漢民集團漢磊 (3707-TW) 與嘉晶 (3016-TW) 今 (21) 日召開聯合法說會，嘉晶總經理孫慶宗表示，下半年整體景氣不明朗，營收估較上半年下滑個位數，不過，6 吋碳化矽 (SiC) 磊晶仍供不應求，明年下半年也預計將 8 吋 SiC 磊晶送樣給客戶。

孫慶宗指出，今年全球通膨情況雖有降溫跡象，但整體經濟景氣還不明朗，如製造業採購經理人指數 (PMI) 續降、中國經濟恢復不如預期等，都是下半年需面臨的挑戰，也預估明年上半年景氣大致與下半年相當。

以三大產品線來看，嘉晶矽磊晶上半年受消費性需求下滑干擾，業績降幅較多，預計明年下半年開始復甦；超結 (Super Junction) 磊晶上半年維持成長；化合物半導體 (Compound) 上半年大致持平，預期明年隨著淨零減碳、電動車與資料中心等應用驅動，加上產能開出，業績會有顯著成長。

細分兩大化合物半導體，嘉晶氮化鎵 (GaN) 受惠客戶切入 AI 伺服器電源供應鏈，業績較去年同期成長，8 吋磊晶也正按照計畫進行；SiC 目前依三年計畫持續擴產，8 吋 SiC 磊晶也預計明年下半年送樣給客戶認證。

此外，嘉晶客戶結構近一年出現轉變，過往以 IC 設計為主，近期 SiC 客戶已擴展至 IDM，有些客戶已送樣、有些則放量，明年也將持續擴充 SiC 產能，整體 SiC 需求相對強勁，未來成長可期。