〈2023百貨周慶〉統一時代回饋上看25% 樂估業績增逾1成

統一超 (2912-TW) 統一時代百貨台北店將於 21 日展開 2023 週年慶檔期，強打回饋最高達 25%，統一時代百貨台北店表示，百貨市況明顯回溫，尤其餐飲、服飾、旅遊相關業績成長超過 20%，因此，力拚全檔期營收年增超過 10%。

統一時代百貨台北店表示，今年百貨買氣回溫，再加上外出旅遊聚餐增加，帶動前 8 月營運年增雙位數，以餐飲、服飾和旅遊相關業績成長超過 20% 最多。

看準今年的內需消費動能，統一時代百貨台北店此次周年慶貨量備齊，預期全檔期成長超過 10%。

統一時代百貨台北店今年強打活動包括，9/21-10/4 化妝品滿 2000 送 300、全館指定櫃位 3000 送 400、家電區滿 3000 送 300，持 icash 支付滿 6000 再送 400，首 11 日再加碼 icash Pay 綁定統一時代聯名卡，滿 6000 再加送 200，等同消費 6000 最高贈 1500 元，回饋最高達 25%。

針對主力業種化妝品，統一時代百貨說明，今年化妝品特惠組相較以往折扣更殺，推薦必買款為北高同慶限定獨家組合，最低 3 折起。

同時，統一時代百貨台北店也攜手 10 大家電品牌，推出台北時代限定買大家電送小家電優惠組。