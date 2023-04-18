鄉林賴正鎰：首季房市看淡不淡 有利下半年交易回穩

鄉林 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (18) 日指出，全台房市已回歸市場機制，今年首季房市看淡不淡，仍有緩慢成交，漸有復甦味道，有利下半年交易回穩。同時，今年底接近大選，政府必會端出更多建設利多，捷運軌道經濟帶動房市及商辦與店面的潛力無窮，都更及危老建築合建案也會增加。

鄉林不動產研究室指出，從新北市剛公布「住宅價格指數」看出，2023 年第四季住宅價格指數 130.36，較前年同期年增 8.92%，已有捷運或規畫中的捷運區域，因地利與生活機能，剛性購屋或換屋族快速靠攏，又以板南線土城段、淡水線最明顯，五年來的住宅價格指數增幅都超過 18%。

賴正鎰說，台灣房市去年雖受政策面和經濟面打壓，但應會跟美國一樣，不再升息，且平均地權條例修正案將上路，第二季以後應是利空出盡，他預估最快下半年就會回穩。

就台灣北部區位來看，賴正鎰表示，土城、五股及泰山過去因位置距離台北市區相對偏遠，加上工業廠房聚落多，外界認為是重工業「黑鄉」，致鄰近區域房市偏淡。但近年在新北市長侯友宜大刀闊斧，拆遷大片鐵皮屋工廠並規劃塭仔圳重劃區，讓機場捷運進入大台北區域，景觀大翻轉，也讓外國人到台灣，搭乘桃園機場捷運到台北這段國門要道，可以看到新風貌，而當地也可受惠交通改善、生活機能提升，建商紛看好發展，也準備插旗推案。