元太獲RE100組織肯定 奪最佳新進企業獎

全球電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (21) 日宣布，在國際再生能源組織 RE 100 頒發的 2023 年 RE100 領袖奬 (RE100 Leadership Awards) 中，榮獲最佳新進企業獎 (Best Newcomer)，並於紐約氣候週(Climate Week NYC) 中接受頒獎。

元太指出，RE100 組織認可公司設下長期目標，包含承諾在 2030 年達成百分百使用再生能源 (RE100)，並在 2040 年實現淨零碳排 (Net Zero)，凸顯公司是顯示產業中首家設下積極能源轉型政策的公司。

元太現階段在美國的研發營運據點以及全球的銷售辦公室，皆達到百分百使用再生能源，若加計台灣及中國廠區，在全球營運、研發據點目前也已經超過 20% 的電力使用再生能源 (RE20)。

董事長李政昊說，氣候變化加劇正對環境造成的影響，因此改善耗用能源的習慣已是全球每個人和組織的責任，公司電子紙除了作為邁向淨零的解方，也承諾會不斷改良產品的設計、減少使用的耗材，進步降低用電及碳排量，創造出更加環境友善的顯示器。

RE100 領袖奬旨在表揚 RE100 社群中積極面對能源轉型的企業，其中的「最佳新進企業獎」則由主辦單位挑選新進加入 RE100，就已經取得顯著減碳實績的企業。

2022 年 12 月以前，元太在美國 Billerica、Fremont、South Hadley 的三處營運據點，加計日本東京、韓國首爾的銷售辦公室，皆達到百分百使用再生能源 RE100 的目標。此外，元太也致力於利用能源管理系統優化能耗，以達到 2040 年淨零排放的目標。

元太積極追求節能減碳和盡可能提高使用再生能源比例的目標，以降低企業對化石燃料的依賴，並降低輕環境損害，早在 2015 年，元太是台灣首批參與自願性綠電採購的企業。即使隨著企業的永續意識抬頭，採購綠電在台灣越來越具有挑戰性，公司仍積極地尋找不同的綠電來源，同時透過加入 RE100 組織倡議，與全球同樣邁向淨零的領袖企業一同致力環境永續。

在採購再生能源時，元太科技不僅強調採用具有「外加性」的再生能源，促使增加再生能源開發，同時，元太亦優先考慮潔淨能源來源，確保能源的取得不損害自然棲息地，強調生物多樣性保護。利用再生能源後，元太科技在 2022 年的碳排放量減少了 13%，比前一年更減少了 43%。

此外，元太科技與供應鏈合作夥伴合作，倡導使用可再生能源。在年度的供應商大會中強調積極的環境目標，以將環境影響力擴散至整個電子紙供應鏈之中。