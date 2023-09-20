元太攜手台北榮總 搶進智慧醫療市場

經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA) 今 (20) 日於臺北榮總舉辦智慧醫療解決方案成果展，展出將元太 (8069-TW) 電子紙導入臺北榮總的藥櫃，不僅有助提升管理效能及取藥正確性，也是創新顯示科技與智慧醫療場域結合的全新樣貌，建立我國智慧醫療場域典範。

SDIA 指出，期能透過此場域增加顯示科技在智慧醫療產業應用的能見度，達到快速拓展國際市場的目標。

經濟部工業局組長陳國軒表示，臺灣醫療品質聞名全球，而顯示器產業是台灣僅次半導體的第二大科技產業，期能透過強強聯手，結合我國顯示科技與醫療領域的優勢，持續提升我國醫療品質，拓展國際市場。

SDIA 會長吳志毅指出，SDIA 一直以來致力於結合產官學研各界能量，鏈結面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業資源，發展具競爭力的智慧顯示解決方案，導入醫療場域實證，而本次臺北榮總與元太科技的合作，即是結合場域需求與智慧醫療解決方案的最佳跨域合作案例。

臺北榮總侯明志副院長說明，臺北榮總設有 3127 張病床 ，每日門診病人近 1 萬人，每日藥品調劑量高達 36500 筆，需管理將近 5000 種品項藥品。本次與 SDIA 合作，將顯示科技導入藥學部，運用於藥品倉儲管理、智慧調劑系統及智慧藥車等管理流程。

此次藉由元太電子紙智慧顯示系統取代傳統人工編輯藥品標籤，智慧調劑台加入亮燈導引、語音提示、彩色電子標示藥名及警示圖示，避免調劑錯誤，減輕藥師工作負荷，大幅提升管理效能。

另外，臺北榮總也設置智慧藥車，管理住院病人藥品，可及時獲取最新病人使用藥品資訊，取代人工重覆黏貼標籤紙張，節省紙張成本並縮短作業時間，大幅提升管理效能及取藥正確性，讓藥師能專注於藥事品質，提供最安全的用藥服務。

臺北榮總智慧醫療委員會執行長李偉強副院長強調，臺北榮總積極研發各項創新技術，以優質醫療守護民眾健康，透過與 ICT 產業的合作，讓醫療與科技強強結合，協助診斷、精進流程、提升效率，也減少同仁工作負擔。

元太財務長陳樂群表示，近期推出彩色電子紙滿足各類場域需求。電子紙經由多重顏色快速識別，可簡化作業流程，並藉由電池供電的低功耗特性，能輕易快速導入於各個場域，應用於藥品管理上更是不可或缺的重要元素。

電子紙標籤可透過無線傳輸持續更新顯示資訊，應用在智慧醫療場域中，可減少藥品管理手動更新資訊的時間，降低文書工作負荷，協助藥品調劑以及管理效率提升，促使專業藥師可更專注於藥品說明以及用藥宣導，並全面創造更好的醫療環境，導入具超低耗電特性的低碳電子紙智慧醫療解決方案，更能持續促進智慧醫療場域的永續發展。