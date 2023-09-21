〈美股熱門股〉行銷自動化業者Klaviyo掛牌首日一度大漲近23%

行銷自動化業者 Klaviyo(KVYO-US)周三 (20 日) 在紐交所掛牌，股票代號為「KVYO」，首日上市股價一度大漲近 23%、市值高達 113 億美元，不過截至盤中股價漲勢收窄至 15.30%，每股暫報 34.59 美元、市值為 87.7 億美元。

Klaviyo 開盤價為每股 36.75 美元，高於首次公開發行 (IPO) 的價格每股 30 美元。該公司周二 IPO 發行 1,920 萬股股票，按每股 30 美元計算共募集 5.76 億美元，其中部分資金將用於兌現部分持股的現有投資人。

值得注意的是，貝萊德和 AllianceBernstein 已同意各自購買價值最多 1 億美元的股票，占 Klaviyo 上市總收入的很大一部分。

Klaviyo 聯合創始人兼執行長 Andrew Bialecki 周三表示，每一家消費企業都在與客戶建立更龐大且更智慧的數位關係，這是一個長遠的趨勢，而 Klaviyo 才正要開始發展，同時上市的決定也表明公司是在做長遠打算。

根據招股書，Klaviyo 上一季營收年增 51% 至 1.646 億美元、淨利報 1,090 萬美元，而去年同期則虧損 1,170 萬美元，已成功轉虧為盈。另外截至 6 月 30 日，該公司擁有超過 13 萬名客戶，遠超去年同期的 10.5 萬名。

另外，該公司最大的股東和業務來源是加拿大電商平台 Shopify(SHOP-US)，後者持有約 11% 的股權，去年還大手筆投資了 1 億美元。Klaviyo 表示，截至去年底，公司約 78% 的折合年率經常性收入 (即現有付費訂閱的價值) 來自使用 Shopify 的客戶。

分析指出，Klaviyo 的成功上市凸顯 IPO 市場的復甦。先前美國在寬鬆貨幣政策結束後，投資人對雄心勃勃的新創企業估值產生懷疑，導致 IPO 市場冰封近 18 個月。

最近幾天，安謀 (ARM-US) 和線上雜貨配送平台 Instacart(CART-US)上市首日表現都很強勁，但蜜月行情僅是曇花一現，隨後的交易日都回吐了大部分漲幅，不過股價都仍位在 IPO 價格上方。

