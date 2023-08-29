全球首家 高端新冠疫苗技術授權世衛C-TAP計畫

高端疫苗 (6547-TW) 今(29)日宣布，公司的 COVID-19 疫苗技術將授權 WHO 計畫單位 C-TAP、及聯合國公衛組織單位 MPP 使用，也是全球首家獲選上述兩家國際的疫苗製造商，未來如再授權（sub-license）予第三方，將可再收取合理且可負擔之授權金。

C-TAP（COVID-19 Technology Access Pool）由世界衛生組織（WHO）與哥斯達黎加政府於 2020 年 5 月發起，並得到 44 個會員國、聯合國開發計劃（UN Development Programme）、國際藥品採購機制（Unitaid）、聯合國艾滋病規劃署（UNAIDS），以及實施夥伴如 MPP 的支持。

MPP（Medicines Patent Pool）則是 2010 年於瑞士日內瓦成立，為聯合國國際藥品採購機制（Unitaid）支持的公共衛生組織。MPP 創新的商業模式在於，MPP 是以一個全球資源平台整合的系統，先向原廠取得自願性授權，再由 MPP 媒合需求端進行再授權，以增加中低收入國家對救命藥物的取得與開發。

世界衛生組織總幹事譚德塞博士（Dr. Tedros）表示，新冠肺炎（COVID-19）將會持續存在，全世界將繼續需要可預防、檢測和治療的工具。通過 C-TAP，WHO 及我們的合作夥伴，將能使這些防護工具普及到每個人。

聯合國藥品專利池執行董事查爾斯 · 戈爾（Charles Gore）高端疫苗（MVC）、西班牙國家研究委員會（CSIC）和智利大學向 MPP 提供授權，並希望這將向世界各地的其他原創者發出重要信息，以在 C-TAP 的支持下達成進一步的許可協議。