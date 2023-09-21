普丁會王毅 證實接受習近平邀請 10月訪華

中國外交部長王毅在周三（20 日）拜會俄羅斯總統普丁，普丁表示，他接受中國國家主席習近平的邀請，在 10 月訪華，王毅則稱中方願繼續與俄方加強務實合作。

據《香港 01》報導，克里姆林宮表示，普丁在聖彼得堡康斯坦丁宮接見王毅。普京說：「我很高興接受習近平發出的邀請，在今年 10 月訪問中國。」中國 10 月將在北京舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

普京說，當前國際局勢演變充分印證習近平對「百年未有大變局」的戰略判斷。在俄中等各方共同努力下，「金磚國家」今年成功擴大陣容。俄方願與中方在上海合作組織、金磚機制等多邊框架下，保持密切協調，抵制單極霸權和陣營對抗，維護國際公平正義。

中國外交部則未證實普丁訪華的消息，中國外交部發言人毛寧周三僅表示：「中俄兩國領導人保持密切的戰略溝通。關於你提到的具體問題，目前我沒有可以提供的資訊。」

王毅轉達了習近平對普丁的親切問候，表示兩國元首今年成功會晤，共同擘畫了新時代中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖，為推動雙邊關係深入發展指明了方向、注入了強勁動力。中方願與俄方一道，以兩國元首重要共識為根本遵循，增進戰略互信，深化務實合作，進一步夯實中俄友好的民意和社會基礎。