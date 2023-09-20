高盛調升未來12個月布蘭特原油目標價至100美元

隨著需求旺盛和 OPEC+ 供應限制收緊市場，高盛集團重新加入油價百元俱樂部，將未來 12 個月原油價格預測提高至三位數。

Daan Struyven 和 Callum Bruce 等高盛分析師在周三 (20 日) 報告中，將布蘭特原油未來 12 個月的價格預測，由 93 美元上調至 100 美元。

自 6 月中旬以來，油價已上漲 30%，周二價格突破每桶 95 美元。高盛在調高目標價同時也表示，大部分反彈「已經過去」。

報告稱，他們相信，利用以亞洲為中心的全球需求強勁增長，OPEC 將能夠在 2024 年將布蘭特原油維持在 80 至 105 美元的區間。與此同時，「OPEC 不太可能將價格推至極端水準，這將破壞其長期剩餘需求」。

本月早些時候，沙烏地阿拉伯將每日 130 萬桶的聯合減產期限延長至年底，俄羅斯也削減了供應。 這些措施加劇了全球庫存的消耗，國際能源總署 (IEA) 稱之為「供應嚴重短缺」，從而導致價格上漲。

另一方面，美國和中國這兩個最大經濟體的光明前景也支撐了漲勢，庫存迅速下降。高盛表示，目前大多數主要經濟體仍處於軟著陸軌道。

預計沙烏地阿拉伯將從明年第二季開始，逐步解除每日 100 萬桶的額外減產措施，但與其他 8 個 OPEC + 國家的每日 170 萬桶減產，預計 2024 年仍將繼續全面實施。