油市就快擺脫對中依賴？分析師估中國石油需求三到五年內觸頂

有分析師認為，在能源轉型、經濟成長長期趨緩的情況下，中國石油需求可能 2030 年以前就會觸頂，此後轉向長期下滑趨勢。

能源顧問公司 Facts Global Energy 董事長 Fereidun Fesharaki 在近期的一場能源研討會上表示，過去 20 年來，石油市場一直得靠中國需求支撐，如今這樣的故事即將結束。他預測，中國需求將在未來 3-5 年達到高峰。

Fesharaki 說：「在全球石油市場，我們必須關注印度或其他國家，它們將為需求面創造更多彈性。」

另一能源顧問公司 Wood Mackenzie 也預估，中國石油需求將在 2027 年觸頂，並隨著國家追求能源轉型與整體經濟成長趨緩，而走向長期下滑的態勢。

Wood Mackenzie 顧問 Shiqing Xia 指出，除了中國以外，印度和東南亞其他新興經濟體的整體石油需求，將在 2040 年初繼續成長。

和 Fesharaki 一樣，Xia 認為印度將在 2030 年取代中國，成為全球最大石油需求成長中心，她並預測，印度和東南亞將會是未來 20 年的亞洲成長引擎。

印度此前公布第二季國內生產毛額 (GDP) 成長率高達 7.8%，為一年來最佳。市場普遍看好印度在 2030 年超越日本和德國，躍居全球第三大經濟體。

儘管如此，並非所有人都認同中國石油需求即將觸頂的看法，一些分析師認為這可能還要數十年的時間。

倫敦證交所 (LSEG) 亞洲石油研究總監 Yaw Yan Chong 便表示，中國先前設定要在 2060 年實現淨零碳排，他認為石油需求只有在快要接近目標期限時，才會開始減少。

Yaw 強調，中國所進口的原油主要被用來提煉成柴油和汽油，但今年隨著電動車滲透率出現爆炸性成長，柴油和汽油將變得沒麼重要。在發電方面，他指出中國「主要使用煤炭，很少使用石油」。

Rapidan Energy Group 總裁 Bob McNally 則認為，在缺乏重大技術創新的情況下，就算速度放緩，至少在未來 20-30 年內，中國石油需求都還是會繼續成長。