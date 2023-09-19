台積電攜手德政府、大學培育人才 首批學生明年2月來台

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(19)日宣布，與德國薩克森自由邦與德勒斯登工業大學簽署「半導體人才培育計劃協議」，將透過全新的交換學生計劃，共同培育未來半導體人才，每年最多可望有 100 位表現優異的學生前來台灣，參與這項為期約 6 個月的計劃。

台積電指出，此計劃專門為德國 STEM 領域學生所設計，以培訓年輕世代未來在半導體產業中的職涯專業。根據協議，每年最多可望有 100 位表現優異的學生前來台灣，與台灣頂尖大學就人才培育、跨境合作與文化交流等面向進行協同合作。

德勒斯登工業大學將協調位於薩克森邦境內 11 所大學的招生，薩克森自由邦將為參與交換計劃的學生提供相關財務的補助。從德國來訪的學生預計將進入台灣承辦大學的春季班，完成學分制半導體學程後，接著於台積電位於台中的新人訓練中心與廠房，進行為期 2 個月的學分制實務訓練，與工程師一同進行現場實際操作。

台積電表示，此計劃代表公司持續落實在德國德勒斯登共同投資歐洲半導體製造公司 (ESMC) 的承諾，預計 2027 年底前，在當地創造約 2000 個直接的高科技專業工作機會。

參與計劃的學生在為期約 6 個月的交換計劃中，共可獲得 15 個學分，此計劃將於每年 2 月開始，第一批學生預計 2024 年 2 月來台灣。德國薩克森自由邦科學部 Sebastian Gemkow 部長表示，此項計劃對於想要進入半導體產業的人才，提供絕佳機會。

德勒斯登工業大學校長 Ursula Staudinger 表示，德勒斯登工業大學數十年來在微電子、奈米電子以及先進材料科學領域，已經建立了全球認可的研究和教學專業知識。此全新計劃將與台灣的整合式留學體驗相結合，為工程科學注入新的動力，並有助於吸引更多年輕世代進入相關領域的研究，進而培養出高素質的半導體產業專業人才。



