〈陸港盤後〉中國央行喊穩外貿外資 市場不領情

中國 A 股市場三大指數周二（19 日）收盤齊跌，滬指跌 0.03%，中國人民銀行召開外資金融機構和外資企業座談會，表示要研究增強金融支持穩外貿、穩外資的力道，但市場似乎並未領情。

滬指周二收盤跌 0.03% 報 3,124.96 點，深成指跌 0.73% 報 10,125.73 點，創業板指跌 0.88% 報 2,002.66 點；兩市成交額合計人民幣 6,350 億元，「北向資金」淨流出 24.23 億元。

旅遊酒店、軟體、紡織服裝、媒體、汽車、家居等類股走低，超導、光刻膠、6G 等族群下挫，交通設施、石油類股則逆勢走高。

香港恒生指數周二收盤漲 0.37% 報 17,997.17 點，恒生科技指數跌 0.06% 報 3,984.79 點。

中國央行總裁潘功勝周一表示，下一步將持續調整政策安排，不斷提升金融服務質效，推動高水準對外開放。摩根大通、滙豐、德意志、法國巴黎、瑞銀證券、三菱日聯銀行、特斯拉、巴斯夫等外資金融機構和外資企業參加座談會。

外資金融機構和外資企業負責人在座談會上介紹了在華展業情況，普遍認為近年來中國金融業開放穩步推進，金融服務外資外貿能力持續提升，希望中國政府進一步完善政策安排，持續改善營商環境。

潘功勝聽取外商的建議，就企業關心的熱點問題與外商深入交流討論，並對部分建議現場做出回應。

潘功勝表示，積極吸引和利用外商投資，是推進高水準對外開放、建立開放型經濟新體制的重要內容。近年來，中國央行、國家外匯管理局會同金融管理部門在擴大金融服務業市場准入、金融市場雙向開放、外匯管理體制改革等領域取得了重要進展。

此外，投資人也關注中國國家副主席韓正與美國國務卿布林肯舉行會談的消息。

韓正告訴布林肯：「中美關係面臨諸多困難和挑戰，需要雙方拿出更多誠意、做出更多努力，相向而行。」兩人周一在中國駐聯合國代表團的會議室面對面開會。

這次紐約會談正值美中關係的敏感時刻，從台灣的前途、貿易、人權到中國經濟放緩對全球的影響，地緣政治持續緊張。最近中國政府官員的動向，也導致中國走向面臨更大不確定性，包括外交部長秦剛上任僅七個月就被罷黜、國防部長李尚福神隱。

