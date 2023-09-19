美股重點新聞摘要2023年09月19日

今日操盤前瞻

澳洲央行 9 月貨幣政策會議紀錄

歐元區 8 月 CPI 終值

美國 8 月營建許可、新屋開工

羅比尼：為防停滯性通膨 英國、歐洲必須繼續升息

有「末日博士」封號的羅比尼 (Noureil Roubini) 呼籲，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 必須繼續升息，以擊退「停滯性通膨」。他認為，包括美國、英國和法國等先進經濟體，近期都無法回到 2% 通膨率，隨時間拉長，3% 到 4% 通膨率將是新常態。閱讀全文...

迎戰台積電 英特爾推下一代先進封裝用玻璃基板

美國晶片巨擘英特爾週一 (18 日) 宣布推出業界首款用於下一代先進封裝的玻璃基板，計劃於 2026 年至 2030 年量產，憑藉單一封裝納入更多的電晶體，預計這將實現更強大的算力 (HashRate)，持續推進摩爾定律極限，這也是英特爾從封裝測試下手，迎戰台積電的新策略。閱讀全文...

美財長葉倫：沒有跡象表明經濟在衰退 但政府關門恐有影響

美國財政部長葉倫周一 (19 日) 表示，自己尚未看到美國經濟陷入低迷的跡象，但警告說，如果國會未能透過維持政府運作的立法，可能會導致經濟成長態勢放緩。閱讀全文...