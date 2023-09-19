年終購物季恐黯淡 調查：美國民眾計劃捏緊荷包到年底

CNBC 委託 Morning Consult 進行的調查顯示，美國民眾今年來持續削減支出，而且計劃保持這個模式直到年底，讓人憂心零售商今年的年終購物季業績可能黯淡無光。

本調查在上周二到周四訪問全美 4403 名民眾，受訪者中的 92% 表示，過去六個月已經減少支出，而且未來打算計劃刪減非必要物品開銷的比率也達 76%。

這代表消費者對他們如何運用辛苦賺來的錢財更加小心翼翼。雖然美國通膨有所降溫，但仍處在相對高點，美國汽車工人和好萊塢作家演員發動的罷工，以及日漸擴大的經濟不確定性，讓消費性產業前景蒙上一層烏雲。

過去六個月最常被刪減的項目包括服飾 (63%)、餐廳和酒吧 (62%)、戶外娛樂 (56%)，這與 6 月調查時的數據相仿。其餘被砍的支出還包括生鮮雜貨 (54%)、休閒旅遊和度假 (53%)、電子產品 (50%)。

這份調查對期待年底購物旺季的零售商來說不啻是個警訊：超過四分之三美國民眾計劃明年減少非必要支出，而且 62% 民眾打算「偶爾」或「更頻繁」減少必要物品的開銷。

在不同社經地位的族群中，對當前經濟狀況的感受似乎也不同，而且感覺最拮据不見得是擁有最少的一群。

根據調查，年收入在 5 萬美元及以下者 (調查歸在低收入組) 有 55% 表示，個人財務感受到景氣負面影響。而在 5 萬到 10 萬美元者 (歸為中等收入組)、而所得至少 10 萬美元者 (高收入組)，此比率分別為 61%、46%。

這顯示高收入組的信心前一次調查時 (當時為 55%) 明顯改善。高收入家庭認為景氣對個人財務有正面影響的比率也提升，從 6 月的 21% 升為 30%。