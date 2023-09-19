〈貴金屬盤後〉美元在Fed會議前走軟 黃金登逾兩周新高

黃金期貨周一 (18 日) 收在逾兩周高點，投資人靜待本周美、英、日等國的央行決策會議，由於美國聯準會 (Fed) 本周預料將宣布按兵不動，美元先行走軟，為貴金屬價格提供支撐。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 7.20 美元或 0.4%，報每盎司 1953.40 美元，為 9 月 1 日以來最高點。

美元兌主要貨幣下滑 0.3%，對以美元計價的黃金來說，有助於提高對海外買家的吸引力。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「市場變得非常關注央行... 對於 Fed 利率可能維持更高更久的可能性，投資人應該要謹慎。」

Fed 預定台灣周四凌晨公布決議，芝商所 (CME) 的 FedＷatch 工具顯示，交易員押注有 99% 機率將按兵不動，也就是聯邦資金利率維持在 5.25-5.50%。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示，通膨重要性略降，「通膨減緩」(disinflation) 將變成「新常態」。雖然 Fed 本周肯定會影響市場，而且 Fed 主席鮑爾也肯定會以偏謹慎的語調暗示未來再度升息，但無論如何，Fed 的確即將停止緊縮，並把重心轉向下一個階段。

Koos 指出，下一階段可能是市場恢復正常、自行運作，不再被「隱形的手」操控，直到 Fed 在未來某個時間點開始降息，時間點可能是 2024 年。若果真如此，對黃金期貨將是利多。

市場另外預估，英國央行 (BOE) 周四可能升息 1 碼 (25 個基點) 至 5.50%。至於日本銀行 (央行)，焦點則擺在總裁植田和男的談話上，他日前對負利率可能終結的一席話，引起市場各種解讀。

黃金本身不孳息，因此當利率上升，代表持有黃金的機會成本相形提高，因而不利價格。

Libertas 的 Koos 表示，黃金正在守住陣地，消化之前的漲勢，雖然有美債殖利率和美元上升的外在壓力，但都沒有確實壓低黃金，這對黃金市場是好消息。

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