〈台股風向球〉FOMC會議前科技股逢壓 短線難脫偏弱盤整

台股加權指數上周強彈 344 點，漲幅 2.08%，創 7 月中旬以來單周最大漲勢，不過，美國 FOMC 會議將在 20 日召開，在通膨壓力再度轉強之際，升息陰霾再度籠罩，美股科技股上周五賣壓出籠，預料本周上半周台股將偏弱震盪整理因應，而隨著聯準會利率決策出籠，再跟隨美股走勢發展。

上周外資終結在集中市場連 6 賣，轉為買超 204 億元，投信也續買 230 億元，為連 7 周買超，不過，自營商連續 7 周賣超，使上方有壓。

外資一周來買超主要集中在非電族群，包括中信金 (2891-TW)、遠東新 (1402-TW)、華新 (1605-TW) 均超過 40000 萬張，元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW) 和長榮 (2603-TW) 也超過 3.5 萬張，陽明 (2609-TW)3.4 萬張，堤維西 (1522-TW)、聯電 (2303-TW) 均逾 2 萬張，萬海 (2615-TW)1.7 萬張。

而投信一周來買超張數較多者有聯電 2.6 萬張，光寶科 (2301-TW)1.5 萬張，友達 (2409-TW)1.4 萬張，華通和緯創 (3231-TW) 在 1.3 萬張上下，欣銓 (3264-TW) 和京元電子 (2449-TW) 均逾 1 萬張，南亞科 (2408-TW)、智邦 (2345-TW) 和宏碁 (2353-TW) 在 8600 張上。

法人指出，投信近幾周積極買超，顯然有意為第三季行情作帳，但隨著季底將至，再加上國際油價衝上 10 個月高點、通膨升溫，恐使聯準會升息壓力驟增，不利短期科技股甚至整體大盤表現，本周行情先謹慎應對，觀察聯準會釋出的利率決策訊息。

永豐投顧表示，9 月 FOMC 會議將在 9 月 20 日召開，雖然市場普遍認為這次會議不升息，一如前兩次會議軌跡，到 11 月再考慮升息，然而，近期美債殖利率攀高，使原本認為通膨降溫、升息循環將結束的氣氛趨緩，因此，應注意美股偏空的壓力。

上周盤跌伴隨成交量萎縮，技術指標轉差，短空訊號明顯，永豐投顧預期大盤會向下尋求半年線支撐，順便清洗浮動籌碼，預料指數空間不大。