8月外銷訂單年減幅有望收斂 最快Q4才能轉正

經濟部將在 20 日公布 8 月外銷訂單統計，根據統計處先前預估，8 月外銷訂單金額落在 470 到 490 億美元，年減幅將收斂至 10.2~13.9% 區間，但預期第 3 季轉正機率不高，最快要等到第 4 季才有望擺脫衰退。

經濟部統計處指出，從 7、8 月連續 2 個月衰退，且年減幅達 10% 以上來看，研判第 3 季轉正機率不大，但在旺季效應驅動下減幅有機會縮小。

根據經濟部對廠商的外銷訂單動向調查發現，廠商預期 8 月接單將較 7 月份增加的廠商家數占 16.3%，持平者占 59.2%，而減少者占 24.5%，按家數計算之動 向指數為 45.9。

如按接單金額計算之動向指數則為 51.0，預期 8 月整體外銷訂單金額將較 7 月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器 材動向指數分別為 52.2、50.6 及 51.4。

根據經濟部統計，7 月外銷訂單 477.3 億美元，較 6 月增 8.0%，較去年同期減 12.0%，主因全球通膨及升息壓力仍高，終端市場需求續疲，加上客戶持續去化庫存，以及國際原物料價格低於去年同期所致。

如以貨品別來觀察，受到終端電子產品需求不振，加上供應鏈持續去化庫存，客戶下單謹慎保守，使得資訊通信產品、電子產品及光學器材分別較去年減 14.9%、0.4% 及 4.6%。

另外，傳統貨品則因全球經濟成長放緩，終端產品需求疲弱，廠商投資意願保守，加上國際原物料價格低於去年同月，導致化學品、機械、基本金 屬及塑橡膠製品分別年減 25.4%、24.6%、19.4% 及 18.7%。