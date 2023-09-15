【量大強漲股整理】繼AI之後的大趨勢，主流股呼之欲出，該鎖定誰?

台股今在 IC 股撐盤下，盤中狹幅震盪，尾盤電子股點火，指數終場上漲 113 點，收在 16920.92 點，成交量 3949.18 億元。

看一下三大法人: 外資買超 84.43 億元；自營商縮手轉賣 26.87 億元；投信買超 59.53 億元，為連 32 買；三大法人合計買超 117.1 億元。

今日台股開盤小漲後震盪，櫃買指數領先站上季線後，加權跟緊腳步，尾盤權值股 (2330-TW) 台積電，上演神龍甩尾，指數強拉 72 點，終場站上季線，收量增紅 K 棒，成交量較昨日明顯放大；下週美日台即將召開利率會議，預期美台將按兵不動，美國就業報告透露降溫跡象，市場預期 9 月暫停升息，有利資金行情；籌碼面，8 月外資大賣，使指數回測半年線，好在半年線有強大支撐，週四開始外資翻多，連買 2 天，合計 273.92 億元，賣超力道逐漸減緩、投信買超 32 天，合計 1008.28 元，驗證我先前所說，投信已啟動作帳行情，是本波低檔一路買進且最積極法人，只要外資回頭買超，挑戰萬七不是難事，行情有望逐步向上墊高，走出先蹲後跳格局。

個股部分，權值股，(2330-TW) 台積電，大漲 8 元，收在今日最高點、(2454-TW) 聯發科，參與 Arm 的 IPO，市場給予正面肯定，股價大漲逾 4%；高價 IC 設計股強勢演出，(5629-TW) 祥碩，因持股 (3036-TW) 文曄，(3036-TW) 文曄併 Future 題材發酵，(5629-TW) 祥碩業外收益吃補丸，(3036-TW) 文曄，今日一度攻上漲停，(5269-TW) 祥碩，也大漲 8%；航運族群表現相對亮眼，(2603-TW) 長榮 ，大漲逾 8% 作收， (2609-TW) 陽明、 (2615-TW) 萬海，股價分別各有 3%~4% 的漲幅；矽光子題材發酵，(3711-TW) 日月光投控、(3265-TW) 台星科、(6257-TW) 矽格、(3081-TW) 聯亞，皆上漲表態，個股持續輪動。

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(8467-TW) 波力 - KY

(2388-TW) 威盛

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(9958-TW) 世紀鋼

(3715-TW) 定穎投控

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(2449-TW) 京元電子

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(3276-TW) 宇環

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(5321-TW) 美而快

(3265-TW) 台星科

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文章來源: 摩爾投顧 莊佳螢分析師

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