美股重點新聞摘要2023年09月15日

今日操盤前瞻

中國 1-8 月城鎮固定資產投資、規模以上工業增加值、社會消費品等數據

歐元區 7 月貿易收支

美國 8 月進口物價指數、工業生產、密大消費者信心指數初值

Arm 上市首秀狂飆近 25% 孫正義暢談 AI

軟銀旗下晶片設計公司安謀 (Arm) 週四 (14 日) 赴美上市首秀飆漲近 25%，與此同時，日本軟銀集團創辦人孫正義受訪時表示，人工智慧 (AI) 能夠幫助解決世界上一些最大的問題，並有可能超越人類智力。閱讀全文...

Adobe Q3 業績亮點少 Q4 差強人意 盤後跌逾 2%

創意軟體公司 Adobe (ADBE-US) 周四 (14 日) 盤後公布會計年度第三季收益、第四季財測略高於公司與華爾街預期，該公司也持續全力在旗下各內容創建和營銷工具套裝軟體中添加生成式人工智慧 (Gen AI) 功能。閱讀全文...

利率觸頂了沒？Fed 下周可能避而不談

彭博周四 (14 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾和其他官員在下周召開貨幣政策會議時，可能會避開發出已經結束升息的訊號。由於通膨率仍遠高 Fed 的 2% 目標且經濟成長穩健，預料決策者仍會傾向緊縮政策，儘管他們目前保持利率穩定。閱讀全文...

美上周初領失業金人數報 22 萬人 近 12 個月新低

美國勞工部周四 (14 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數降近 2022 年 9 月以來新低，而且 4 周移動平均值也降至 2 月以來新低，申請人數未如外界預期在排除先前詐領失業金人數後會有所上升。整體數據來看就業市場依然吃緊，凸顯美國經濟彈性。閱讀全文...