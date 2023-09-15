〈貴金屬盤後〉ECB鴿派升息 黃金從三周低點小幅回升 

黃金期貨周四 (14 日) 小漲，從前日的三周低點略微回升，歐洲央行 (ECB) 暗示已經是最後一次升息，有助於提升黃金魅力，但最新決策也帶動美元攀高，使黃金漲幅受抑制。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上揚 30 美分或不到 0.1%，報每盎司 1932.80 美元，前日曾觸及 8 月 22 日以來最低收盤價。

ECB 周四升息 1 碼 (25 個基點)，但暗示這可能已經是最後一次升息，交易員形容為「鴿派升息」，代表全球債券殖利率可能無須進一步上揚，有助於提升黃金吸引力。

道明證券總經分析師團隊說：「ECB 今天升息 1 碼，把存款利率升到 4%，但可以用鴿派升息來形容。很明顯的，在沒有通膨可能上升的意外和驅動因素下，他們的升息已經結束。」

ECB 聲明導致歐元轉貶，並提振美元，導致美元計價的黃金買氣受影響。ICE 美元指數 (DXY) 周四上漲 0.6% 至 105.43。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說：「現在很難對黃金過於樂觀，因為美國通膨再次升溫，可能迫使聯準會 (Fed) 在年底前再升息一次。」

美國周四公布 8 月零售銷售成長 0.6%，8 月生產者物價指數 (PPI) 則上揚 0.7%。前一日的報告顯示，美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 上揚 0.6%，創 14 個月來最大漲幅。

CPT Markets 亞洲主管 Denys Peleshok 說，交易員持續評估 Fed 即將登場會議的結果，因此整體而言，金價仍保持下滑趨勢。

他說：「美國比預期高的通膨數據，點燃了貨幣政策前景確定性。」雖然 Fed 預料下周將維持利率不變，但居高不下的通膨壓力，仍留下今年存在額外一次升息的機會。也就是說，美國利率更高更久的可能性，正持續抑制金價。

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