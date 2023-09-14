亞泰金屬自有新產能開出 毛利率可望提升

銅箔基板 (CCL) 相關含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW)，在台灣楊梅二廠新增產能今年加入後，設備自製率可望提升，有助改善毛利率；不過，亞泰金屬主管今 (14) 日指出，由於設備接單到營收認列時間長，毛利率要大幅改善，恐怕要等到 2025 年。

台灣 CCL 廠包括台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 及及台燿 (6274-TW) 均為亞泰金屬客戶，亞泰金屬因 CCL 廠擴廠而大量承接訂單後，因自有產能不足而外包生產，嚴重侵蝕毛利，2022 年第二季起毛利率明顯走低，第三季毛利率甚至跌落到 9.73%，往後各季毛利率均落在 20% 以下。

亞泰金屬今 (14) 日召開線上法說會，總經理黃源財指出，過去因外包較多稀釋毛利率，隨著自製率提升，明年整體毛利率有望獲改善。

亞泰金屬營收認列點在設備交貨完成驗收後，目前主要合約負債約 15 億元，主要認列點會在今年下半年及 2024 年第一季、第四季，但要見到毛利率數字明顯改善，恐怕要等到 2025 年。

亞泰金屬 2023 年上半年營收 6.68 億元，毛利率 18.07%，年減 4.61 個百分點，稅後純益 5402 萬元，年減 62.51%，每股純益爲 2.27 元。