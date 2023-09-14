〈ESG狂潮〉富旺捐助200萬元 攜手磐石會、東海大學推動ESG永續

全球永續浪潮下，淨零碳排成企業升級首要目標，地產商富旺國際 (6219-TW) 董事長林正雄，也是磐石會會長及東海 EMBA 校友，今 (14) 日對東海大學助 200 萬元永續教育經費，全面助力東海深化永續 ESG 教育外，未來也結合磐石會產學能量，共同打造企業永續菁英人才，加速 ESG 轉型和降低碳排放的淨零時程規劃。

推動 ESG 和減碳淨零千頭萬緒，若能針對可能面臨的棘手問題預作準備和防範，企業在未來轉型過程將可事半功倍，富旺國際董事長林正雄表示，在 ESG 尚在倡議階段，磐石會會員企業早已超前布局 ESG 策略，是環境永續的先行者，現在應當義不容辭發揮企業社會責任，建構永續共好的生活環境。

磐石會於去 (2022) 年已與東海大學、證基會三方簽署合作備忘錄，藉由產官學合作打造零碳社會，共同推動實踐 ESG 旗艦計畫，將統整各方執行上的反饋，給予政府做為日後訂定 ESG 政策的參考經驗，讓社會與國際趨勢無縫接軌，以實際行動邁向零碳、綠色、健康的未來一起努力。

今天磐石會會長林正雄率領磐石會兄，優笠發謝平上創始人、順德 (2351-TW) 陳朝雄創會長、環科 (2413-TW) 歐正明前會長、聯嘉黃國欣前會長、喬山 (1736-TW) 羅崑泉前會長伉儷、廣隆 (1537-TW) 李耀銘前會長、希華 (2484-TW) 曾穎堂前會長、建智紀敏滄前會長、美律 (2439-TW) 廖祿立前會長、金可蔡國洲前會長、偉詮 (2436-TW) 林錫銘前會長、高僑 (6234-TW) 李義隆前會長與東海大學張國恩校長、詹家昌副校長、張嘉修副校長、劉正副校長共同簽訂捐贈儀式，以 200 萬元經費予東海大學延續拓展 ESG 計畫，並成立「富旺永續基金」獎學金，希望藉由種子基金協助校方深化 ESG 教育所用，藉由規劃、辦理各項活動競賽，讓莘莘學子透徹了解其重要性，進而推動全民減碳行動。

林正雄表示，捐助這筆錢是一顆種子，也是永續發展的基礎，期待志同道合的夥伴加入灌溉，讓這份希望成長茁壯，更樂見富旺永續基金在東海大學運用下更具社會影響力，實踐全球永續。

東海大學校長張國恩表示，隨著國際淨零意識抬頭，東海大學 2022 年即成立永續發展辦公室，除了校內規劃跨領域永續課程、更與證基會合作導入 AI 與 ESG 雙核心，而因應各企業需求，東海也客制化課程培育專業人才，將 ESG 導入營運管理，促使企業達到減碳量化目標。張國恩強調，淨零碳排不僅是上市櫃企業的進行式，更是全民運動，他期待減碳教育的拓展，能讓學子觀念萌芽，最終帶動社會對於 ESG 議題的關注；目前東海更擁有校內 4.3 公頃的碳中和園區，未來也將成教育示範場所，提供企業進駐與學習永續 know-how。

磐石會擁有中台灣經濟引擎之美譽，在產業界不可撼動的卓越地位與經驗，此一跨界結合，將提供更多創新啟發與思維，透過教育強化並提昇對 ESG 的認知，達成世界永續發展目標。