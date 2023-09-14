六角和統一超跨界合作 拚年底前會員數大增2成破百萬

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (14) 日宣布，攜手連鎖超商龍頭統一超(2912-TW)7-ELEVEN 經營的 OPEN POINT 生態圈，串聯起會員服務，力拚年底前會員數一口氣衝上百萬里程碑，將較目前約 80 萬名大增至少 20%。

六角說明，此次雙方合作，以六角美食通 APP 作為媒介，導入 OPEN POINT 生態圈 1650 萬名會員數，提供多樣化用餐服務，亦即 OPEN POINT 會員的點數使用範圍除了眾多商品兌換，還可擴及獨享餐飲優惠。

「六角美食通」APP 旗下擁有多個品牌，包括「Chatime 日出茶太」、「春上布丁蛋糕」、「銀座杏子日式豬排」、「京都勝牛」、「段純貞」牛肉麵、「大阪王將」、「橋村炸雞」、「Engolili 英格莉莉輕食館」、「烘焙密碼」和「美利河 Merry Pho」等，全台門市已破百家，合計會員數達 80 萬名，平均會員貢獻直營門市業績占比逾 30%。

據六角品牌 CRM 結構發現，APP 每月活躍會員消費客單，是非會員的 1.5 倍，因此，看好會員經濟，六角此次攜手 7-ELEVEN 共同推動「食在生活 ‧ 會員無界限」合作，希望以強強聯手壯大會員經濟。

由於 OPEN POINT 會員高達 1650 萬名，六角樂觀看待，跨界合作雙方會員互相導流，有望一舉令六角美食通 APP 會員人數至年底前大增近 20 萬名，衝破 100 萬名里程碑。

六角過往會員經營以「拉新」為重點，近來逐漸轉型，趨向建立會員忠誠度為主要目標，導入「會員分級權益」、並對會員消費軌跡進行標籤和分群，快速運用消費數據推動「自動化行銷」和「最適餐點推薦」。

「六角美食通」APP 今年已進行全面改版升級，除了原消費滿 30 元可累積 1 點，最低 10 點即可兌換超過 30 元價值的商品，回饋率超過 10%。