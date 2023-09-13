宜蘭愛加倍協會送愛到偏鄉 照亮兒少日常生活

鉅亨網 2023 年溫暖送愛心專案活動中，將贊助宜蘭地區的弱勢家庭兒童與青少年；社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會表示，近 2 年受到疫情影響，固定捐款金額減少 2 成，物資供應也有些短缺，只能先以營運準備基金支應。

2011 年 3 月 29 日青年節，時任宜蘭縣志願服務協會理事長沈德茂、社工師陳英俊與黃麗鴦等 32 位有志於宜蘭地區志願服務的熱血青年，共同成立社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會，旨在服務宜蘭地區的弱勢家庭兒童與青少年。

現任協會執行長陳英俊表示，協會協助的家戶中四分之一至三分之一是低收入戶，三分之二是經濟邊緣家戶，造成經濟弱勢的原因可能是主要照顧者生病、或發生交通事故，以至於無法出門工作，其他也有隔代教養家庭。

陳英俊說，若一個家庭經濟支柱遭受衝擊，最容易受影響的就是孩子或青少年，希望透過設置兒童食物銀行、弱勢兒童助學認養等，保障孩子成長過程中的身心健康。

陳英俊認為，孩子要健康成長不只是需要食物，也要靠家戶陪伴關懷，協會與家長一起解決家庭經濟議題，協助分配資源或培力家庭主要照顧者，共同度過這段時光。

宜蘭縣愛加倍關懷協會一開始幫助的家戶僅個位數，目前每年平均協助 300 個家戶，平均每戶 2.2 名兒童，等同每年幫助 500 多名兒童。

陳英俊說，希望每個人都能多關心自己，行有餘力之時，也多關心周遭親友或孩子，不管是一句問候、或是關懷的行動，都能為他人的生活帶來暖意。

宜蘭縣愛加倍關懷協會每年底都會募集聖誕環保鞋盒，今年也將從 11 月 6 日開始收件，家中若有空鞋盒，希望大家能共襄盛舉，放置文具等小禮物在內，寄至宜蘭縣愛加倍關懷協會，傳遞更多幸福給偏鄉孩童。

鉅亨網於每年 10 月起均會推出「溫暖送愛心專案」活動，並配合一年一度的社慶擴大舉辦，今年已邁入第 18 年，今年受贈對象為社團法人宜蘭縣愛加倍關懷協會、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、社團法人南投縣麻煩小天使協會，以及財團法人台東縣私立天主教聖十字架瑪利德蘭社會福利基金會。

