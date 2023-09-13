台灣大15日開放預購i15系列新機 看好銷量成長逾1成

台灣大 (3045-TW) 將於 15 日 (周五) 晚上 8 點開放 myfone 門市、myfone 網路門市預購 iPhone 15 系列，此外，看好今年新機規格提升，加上 2 年約期換機潮，有望吸引 iPhone 14 或 iPhone 14 Plus 用戶升級，預估 iPhone 15 系列銷售量較上一代成長至少 1 成。

個人用戶事業商務長林東閔表示，今年 iPhone 15 系列新機迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為 USB-C 充電接頭，此外，相機也有感升級，包含 iPhone 15 Pro Max 的 5 倍望遠相機，為歷來最長的光學變焦範圍、iPhone 15 Pro 系列也將在影片拍攝加入全新功能等。

針對換機潮，台灣大認為，以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，也就是 2 年約期到了就換新機，加上 iPhone 15 全機款加入動態島等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引 iPhone 14 或 iPhone 14 Plus 用戶升級，預估 iPhone 15 系列銷售量較上一代成長至少 1 成。

台灣大為搶攻用戶，祭出一系列優惠方案，其中，因應 iPhone 15 系列全面換成 USB-C 充電接頭，myfone 門市推出充電組合包優惠，購買 iPhone 15 系列加購 PQI 35W 充電組合包 (含 35W 充電器與編織快充線)，加購價享約 79 折，同時引進 13 項品牌保護殼。