〈航太國防展〉駐龍未參展 董座悄北上進行多場商談

國內航太零組件廠駐龍 (4572-TW) 繳出 8 月營收創新高成績，雖未參展睽違 4 年的台北國際航太暨國防工業展，但董事長王昆生悄北上談商務合作；駐龍則是對業績說明，疫情過後部分業者退出市場，陸續接獲近 30% 的新品項訂單，長期穩定挹注可期。

駐龍擁有航太結構件全製程的製造能力，主要產品有大型飛機機身、引擎及起落架結構零組件，終端運用在波音和空巴的飛機機型、龐巴迪商用機等。

隨著航空業復甦帶動航太產業訂單轉強，加上疫情期間有些財務體質比較不佳的供應商關廠歇業退出航太市場，出現轉單效應，駐龍陸續接獲近 30% 的新品項訂單，駐龍預期，這些新接的訂單品項可望對業績有長期穩定挹注。

儘管此次駐龍未參展航太國防展，不過，據悉王昆生仍積極看好航太零組件出貨成長空間，因而特別自南部北上，將參加多場商談。

法人指出，駐龍接獲新品項訂單後，產品滲透率提高，今年可望挑戰疫情前的營收水準，且明年仍具一定程度的成長動能。

駐龍甫獲最大客戶也是波音最大機身供應商 Spirit 頒發年度品質卓越獎，在 Spirit 全球超過 100 家供應商中脫穎而出，為連續 5 度獲獎。

駐龍自 2006 年即成為 Spirit 的合格供應商並取得長期訂單，主要供應 B737 Max 等波音全系列機種的機身結構零組件，雙方合作至今，屢獲客戶國際年度供應商獎、最佳品質交運獎等優異獎項，與 Spirit 現有訂單多是 10 年長期合約。