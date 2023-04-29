〈熱門股〉駐龍創掛牌來新天價 周線連5紅

國內航太零組件大廠駐龍 (4572-TW) 受惠於航空市場快速復甦，第一季合併營收 1.91 億元，年增 58.25%，其中，3 月合併營收 7100 萬元，年增 39.64%，寫同期新高，也創單月第三高紀錄，激勵本周股價續漲 16.5%，最高衝上 184 元創掛牌來新天價，周線連 5 紅。

駐龍本周股價續漲 16%，法人指出，駐龍與漢翔 (2634-TW) 和長榮航太 (2645-TW) 並列波音在台三家合格供應商之一，也是國內唯二液壓成型技術廠商，TIER1 客戶占 8 成，終端客戶以波音為主，由於特殊製程均通過 NADCAP、Northrop Grumman、Lockheed Martin Sirkorsky 和波音等認證，產品加工製程長、附加價值高。

展望未來，法人看好，隨著駐龍在疫情期間取得的 1000 多項新品訂單逐漸出貨，而根據客戶勢必銳的營運展望，預估出貨給波音的 737 月交機量，將從 2022 年底的 31 架，提升至今年底至 42 架、明年底達 52 架、2023-2024 年均成長 20% 以上。

同時，勢必銳將把零組件的外包比率將從去年的 45%，逐漸提高至 2026 年的 60%，法人樂觀看待，駐龍的接單將水漲船高，預估駐龍全年合併營收年增率有望達 20%，並有望連續 2 年賺達半個股本。