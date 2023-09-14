傳上海期貨交易所擬推出國際鎳期貨 LME面臨挑戰

路透周三 (13 日) 援引五位知情人士消息報導，上海期貨交易所 (ShFE) 正在研究推出國際鎳期貨的可能性，此舉可能對倫敦金屬交易所 (LME) 的鎳期貨構成挑戰。

知情人士透露，在尋求替代方案的行業參與者的鼓勵下，上海期交所一直在研究鎳市場的結構和供需情況。

報導指出，LME 價格已被大宗商品交易商、生產商和使用鎳製造不銹鋼的消費者，以及最近使用鎳製造電動汽車電池的消費者，作為全球基準。

但去年 3 月的交易崩盤動搖了市場信心，當時鎳價飆升至每噸 10 萬美元以上的創紀錄水準，導致許多用戶放棄了 LME。當年 3 月 8 日，該交易所暫停交易一周多，並取消了所有交易，該交易所正因此被起訴。

受危機影響，LME 鎳的日均交易量大幅下降。儘管自那以來交易有所改善，但自去年 1 月以來，交易量仍下降了近一半。

知情人士說，為讓國際公司進入，上海期交所將在其國際能源交易所 (INE) 推出鎳合約，銅、原油和橡膠等大宗商品在該交易所以人民幣交易。

目前上海期交所正在與業內人士進行磋商，對於鎳期貨何時在國際金屬交易所推出或合約規格可能是什麼，尚未做出最終決定。

不過，其中兩位知情人士表示，上海期交正在考慮將鎳餅 (nickel briquettes) 作為一種材料，以配合任何新的 INE 合約交付。鎳餅、電解鎳 (nickel cathode) 和鎳珠 (nickel pellet) 是根據 LME 的合約交付的。

報導還指出，芝加哥商品交易所 (CME Group) 也在尋求推出一種鎳合約，該合約將與總部位於英國的大宗商品貿易公司 Global Commodities Holdings (GCH)即將推出的平台收集的價格進行結算。

對此，芝商所沒有回應有關其鎳合約計畫的置評請求。GCH 則表示：「平台和系統都已準備就緒。現在的最後階段是成員的進一步入職，包括 KYC(了解你的客戶) 程序檢查。」

此外，在新加坡新成立的大宗商品交易所 Abaxx 正計劃推出一份硫酸鎳合約，這是全球首個硫酸鎳合約。硫酸鎳用於製造電動車所需的鋰離子充電電池。

上海期交所旗下的 INE 在 2020 年推出了一種實物交割的銅合約，試圖讓國內市場對電力和建築行業使用的銅的價格施加更大的影響。

但 INE 銅合約的流動性較低，要提高成交量和流動性，就需要庫存。路透 7 月曾報導，上海期交所打算將其倉儲網路擴大到中國以外。