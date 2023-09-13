〈陸港盤後〉市場等待今夜美國CPI A股三大指數走低

中國 A 股市場三大指數周三（13 日）收盤同步走低，滬指跌 0.45%，投資人等待美國 8 月消費者物價指數（CPI）出爐。

滬指周三收盤跌 0.45% 報 3,123.07 點，深成指跌 1.14% 報 10,255.87 點，創業板指跌 1.14% 報 2,027.73 點；兩市成交額合計人民幣 6,982 億元，「北向資金」淨流出 65.92 億元。

軟體、汽車、半導體類股大跌，軍工、醫藥、券商、家電等族群齊跌，煤炭、石油、燃氣等類股逆勢上揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.09% 報 18,009.22 點，恒生科技指數跌 0.56% 報 4,041.19 點。

美國聯準會（Fed）在下次利率決策會議考慮的重要數據之一：8 月 CPI 數據，將於周三晚間 8 時 30 分揭曉。經濟學家普遍預估 8 月 CPI 年升 3.6%，升幅大於 7 月的 3.2%。

經濟學家認為，與去年同期相比，無論是 CPI 或核心 CPI，對理解通膨真實軌跡都沒多大幫助，理由是這些數據受基數效應的影響很大——很大程度上反映去年夏天而不是今年夏天的物價走勢。

因此，對於 8 月 CPI 數據，更重要的是上月或過去三個月的物價走勢。受能源價格上漲影響，8 月整體 CPI 預估較前月上升 0.6%，遠大於 7 月的 0.2%。

如果最新通膨數據比預期小，可能會向投資人發出 Fed 利率已觸頂的信號。相反的，假如物價的升幅比預期大，代表 Fed 官員可能會在今年稍後進一步加息，引發市場波動。

在美國 CPI 數據出爐前，市場仍預測 Fed 本月會暫停升息。CME Fed 觀察工具顯示，市場預估 Fed 在 9 月 20 日利率決策會議上按兵不動的機率約 93%。