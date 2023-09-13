中國熱潮推動 榴槤需求較去年同期飆升400%

「水果之王」榴槤的臭味不是人人都能接受的，但近期對榴槤的胃口卻正在急劇增長—尤其是在中國。

據《CNBC》報導，匯豐銀行指出，全球對榴槤的需求較去年同期暴增 400%，這主要得益於中國對榴槤的「熱潮」。

匯豐銀行在本周的報告指出，與全球趨勢相反，僅在中國的熱潮帶動下，榴槤需求今年第一季飆升 400%。匯豐銀行東協經濟學家 Aris Dacanay 指出，過去兩年，中國進口了價值 60 億美元的榴槤，占全球需求的 91%。

報告稱，「榴槤熱潮」主要集中在中國，當地的消費者不僅將其視為一種水果，而且將其視為一種炫耀送禮者財富的禮物。

匯豐銀行的數據顯示，雖然中國榴槤需求的繁榮早在 2017 年就開始了，但需求從 2022 年底又迅速增長。

報導稱，這種「水果之王」在中國的售價超過每公斤 10 美元，而東南亞國家的平均售價約為每公斤 6 美元。而這一需求激增的主要供應國是東協，2022 年，東協占全球榴槤出口量的 90%。

僅泰國就占東南亞十國榴槤出口總量的 99%，其中包括汶萊、柬埔寨、印尼、竂國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

這位經濟學家表示，榴槤需求的激增也為東南亞其他地區帶來了機遇，而不僅僅是泰國。

Dacanay 說：「中國市場如此之大，其他東協國家有足夠的空間直接加入並競爭。」

例如，據越南媒體報導，2023 年上半年越南總共出口價值 8.76 億美元的榴槤，其中運往中國的高達 8.35 億美元，占 95%。在中國，最高檔的越南榴槤售價約為每公斤 4 美元。相比之下，來自其他東南亞國家的榴槤售價高達每公斤 10 美元或更高。