川普瞄準「轉運」產品加徵40%關稅 但仍缺少關鍵細節
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普已威脅，將對任何華府認定為「轉運」的「洗產地」產品，加徵額外 40% 關稅。這項懲罰措施包含在白宮周四 (31 日) 晚間公布的全球關稅稅率中，這些稅率介於 10% 至 41% 之間。然而，許多國家仍不清楚美國如何界定「轉運」的「原產地規則」細節。
對此，凱投宏觀首席經濟學家 Leah Fahy 表示：「目前仍不清楚這將如何在實踐中執行。」
一位美國高級官員周四在華府表示，關於這些規則的決定將在未來幾周內做出，儘管美國此前曾表示該問題將在 8 月 1 日之前解決。
這些細節對東南亞國家特別重要，例如越南，這些國家已成為美國商品的主要供應國。許多公司和工廠為應對川普對北京發動的第一場貿易戰，而從中國遷出，但大多數仍依賴中國的原料產品進行生產。
以泰國為例，其商務部副部長 Chantawit Tantasith 表示，泰國 19% 的關稅稅率使其能夠保持競爭優勢，與馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓持平，並低於越南的 20%。然而，轉運問題仍未解決。他在一份聲明中說：「我們必須等待美國就談判進程和原產地規則作出進一步澄清。」
泰國財政部長 Pichai Chunhavajira 在另一份聲明中表示，當地成分應超過 40% 才能被歸類為泰國產品，但泰國尚未與美國就這些細節達成協議。
這項規定不言而喻的目標是中國，川普指責中國濫用自由貿易規則，以廉價進口商品掏空美國製造業和就業機會。川普即將在兩周內就維持與中國的關稅休戰作出最終決定。
前美國貿易談判代表 Stephen Olson 認為，轉運問題使這些談判更加複雜。Olson 表示：「中國將正確地認為轉運條款是針對其利益的，這將不可避免地波及到其與美國正在進行的貿易談判。」
然而，一些分析師預計，這項懲罰性關稅，對中國或其製造商將貨物直接或間接運送到美國買家的能力影響甚微。Fahy 指出，「執法可能具有挑戰性」。她補充說，即使直接的轉運減少了，貿易轉移仍將繼續抑制美國關稅對中國整體出口表現的影響。
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