鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-01 14:30

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美國總統川普已威脅，將對任何華府認定為「轉運」的「洗產地」產品，加徵額外 40% 關稅。這項懲罰措施包含在白宮周四 (31 日) 晚間公布的全球關稅稅率中，這些稅率介於 10% 至 41% 之間。然而，許多國家仍不清楚美國如何界定「轉運」的「原產地規則」細節。

川普瞄準「轉運」產品加徵40%關稅 但仍缺少關鍵細節(圖:REUTERS/TPG)

對此，凱投宏觀首席經濟學家 Leah Fahy 表示：「目前仍不清楚這將如何在實踐中執行。」

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一位美國高級官員周四在華府表示，關於這些規則的決定將在未來幾周內做出，儘管美國此前曾表示該問題將在 8 月 1 日之前解決。

這些細節對東南亞國家特別重要，例如越南，這些國家已成為美國商品的主要供應國。許多公司和工廠為應對川普對北京發動的第一場貿易戰，而從中國遷出，但大多數仍依賴中國的原料產品進行生產。

以泰國為例，其商務部副部長 Chantawit Tantasith 表示，泰國 19% 的關稅稅率使其能夠保持競爭優勢，與馬來西亞、印尼、柬埔寨和菲律賓持平，並低於越南的 20%。然而，轉運問題仍未解決。他在一份聲明中說：「我們必須等待美國就談判進程和原產地規則作出進一步澄清。」

泰國財政部長 Pichai Chunhavajira 在另一份聲明中表示，當地成分應超過 40% 才能被歸類為泰國產品，但泰國尚未與美國就這些細節達成協議。

這項規定不言而喻的目標是中國，川普指責中國濫用自由貿易規則，以廉價進口商品掏空美國製造業和就業機會。川普即將在兩周內就維持與中國的關稅休戰作出最終決定。

前美國貿易談判代表 Stephen Olson 認為，轉運問題使這些談判更加複雜。Olson 表示：「中國將正確地認為轉運條款是針對其利益的，這將不可避免地波及到其與美國正在進行的貿易談判。」