〈台股盤中〉拚站回16600點 上市櫃逾1100家上漲

美股陷入狹幅偏弱整理，而台股加權指數今 (13) 日以小漲 5.42 點開出後，逐步走高，早盤最高來到 16653 點，盤中力拚站穩 16600 點，上漲約 30 點，成交值逾 2600 億元，主要呈現族群輪動，合計上市櫃有超過 1100 家上漲，多頭交投不弱。

不少族群再度強勢表態，車用零件業中，早盤堤維西 (1522-TW)、大億 (1521-TW) 漲停，東陽 (1319-TW) 漲超過 8%，江申 (1525-TW)、劍麟 (2228-TW)、耿鼎 (1524-TW) 和精確 (3162-TW) 漲 7% 上下。

設計 IP 族群再度拉升，力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 漲逾半根停板，智原 (3035-TW) 和創意 (3443-TW) 均漲 3% 上。

電池族群中，美琪瑪 (4721-TW) 和康普 (4739-TW) 漲 4% 之上。

觀光族群也轉強，山富 (2743-TW)、雄獅 (2731-TW) 漲 4% 之上，易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 和鳳凰 (5706-TW) 則有超過 3% 的漲幅。

光通訊相關業者表現不俗，德勝 (8048-TW) 漲超過 6%，星通 (3025-TW) 漲半根停板，眾達 - KY(4977-TW)、創威 (6530-TW) 和華星光 (4979-TW) 漲 3% 之上。

另一方面，不少個股見到買盤積極進駐，一銓 (2486-TW)、全達 (8068-TW) 漲停，博智 (8155-TW) 逼近漲停，嘉基 (6715-TW)、三芳 (1307-TW)、怡利電 (2497-TW)、百和 (9938-TW)、聯嘉 (6288-TW) 和佳邦 (6284-TW) 漲逾半根停板。

元大投顧表示，據外媒報導蘋果擁有的 12 億用戶中，約 25% 在 4 年內沒有升級過 iPhone，再加上潛望式鏡頭、TypeC 規格等新亮點，或許蘋果新 iPhone 發表會後，有望帶動股價位階明顯較低且營收步入旺季的蘋概供應鏈創造輪動空間。

同時，元大投顧建議留意 PCB、載板、電動車零組件，以及航太展相關的概念股，有機會承載 AI 資金外流。