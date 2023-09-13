半數觀察人士押注 日銀明年6月底前結束負利率政策

日本銀行 (央行) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周末談到結束負利率政策的可能性後，日銀觀察人士現在認為，貨幣政策可能比原先預期還要更快轉向。

過去一周接受彭博調查的 46 位經濟學家全數認為，日銀下周將維持當前政策不變，其中有一半的受訪者預估，日銀會在明年 6 月底前放棄負利率政策，高於上月的 31%。

根據最新調查，約 9% 的受訪者認為日銀將在 10 月調整或放棄殖利率曲線控制機制 (YCC)。

多數經濟學家表示，繼 7 月放寬 10 年期公債殖利率波動區間後，無論時間點為何，日銀接下來所做的調整將會是取消 YCC。

利率預期產生變化之際，目前日本核心通膨率仍遠高於央行的目標水平，日元匯價距離三年低點不遠，帶動了進口物價上升刺激物價進一步走高的前景。

調查結果顯示，經濟學家們的預測比債市交易員還要更保守。根據彭博彙編數據，隔夜指數交換 (overnight-indexed swaps) 顯示，日銀將在明年 1 月時退出負利率政策，比 7 月時預期的 2024 年 9 月還要更早。

植田在周末堅稱目前央行將繼續維持寬鬆政策，但也表示，年底前應該能夠取得足夠資訊，來評估工資是否會繼續上漲，這是日銀決定是否削減超寬鬆政策的關鍵因素，他並指出，調升短期利率是實現這項目標的選項之一。此番言論將日債殖利率推升至九年高點，並使日元獲得短暫提振。

根據民調，約 80% 的受訪者表示，工資上漲將使日銀政策出現變化，高於 6% 時的 59%。整體而言，65% 的受訪者預估 6 月將出現某種形式的政策轉變。

此外，植田曾於 7 月指出，匯市波動是官員們決定放寬 YCC 時考量的其中一個因素。在上述調查中，約 62% 的受訪者認為貨幣政策和貨幣之間的關聯性已經增強，22% 的受訪者認為並非如此。

根據參與調查經濟學家的預估值中位數，就日元兌美元來說，150 是他們認為可能引發當局干預的價位。

本篇文章不開放合作夥伴轉載