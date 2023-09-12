投信連買29個交易日 買超過半是這些中小科技股

台股加權指數今 (12) 日開平走高，終場上漲 139.76 點，收在 16572.71 點，成交值則縮至 2480.31 億元，三大法人合計買超 82.71 億元，其中，投信連續買超達 29 個交易日，創去年 6 月下旬以來最長，買超前 10 大標的過半是中小電子股。

三大法人今日合計在集中市場買超 82.71 億元，以外資買超 83.74 億元最多，終結連 4 賣，投信也買超 36.22 億元，呈現長達連 29 買，自營商賣超 37.24 億元，為連 9 賣，對市場造成一定的賣壓力道。

其中，外資買超前 10 大標的依序有復華台灣科技優息 (00929-TW) 超過 2.4 萬張，鴻海 (2317-TW) 和緯創 (3231-TW) 均達 1.2 萬張，聯電 (2303-TW) 近 1 萬張，中信金 (2891-TW)7000 餘張，元大金 (2885-TW)、正文 (4906-TW) 均逾 6700 張，光寶科 (2301-TW)、復華富時不動產 (00712-TW) 和矽統 (2363-TW) 超過 6000 張。

而外資賣超前 10 大標的則有達運 (6120-TW)1.3 萬張，康舒 (6282-TW)1 萬張，廣達 (2382-TW) 近 7000 張，長榮航 (2618-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、基泰 (2538-TW) 和開發金 (2883-TW) 均逾 5000 張，台積電 (2330-TW) 和友達 (2409-TW)4000 張，彩晶 (6116-TW)3800 張。

投信買超前 10 大標的有聯電、陽明 (2609-TW) 均 5000 張上，華通 (2313-TW)4300 張，京元電子 (2449-TW)、欣銓(3264-TW) 均在 2600 張上，致伸 (4915-TW)、萬海(2615-TW)、大聯大(3702-TW) 在 2000 張上，瑞儀 (6176-TW) 和鈺齊 - KY(9802-TW) 達 1700 張。

投信賣超前 10 大標的分別有緯創 10000 餘張，技嘉 (2376-TW)5700 張，國泰永續高股息 4000 張，光寶科 (2301-TW)3600 張，元太 (8069-TW)2000 張，群創 (3481-TW) 近 1200 張，建準 (2421-TW)、萬潤 (6187-TW) 達 800 張，友達、奇鋐 (3017-TW)600 張上。

統一投顧指出，美國公債殖利率反彈，使短線市場資金較為謹慎觀望，不過，值得留意的是，中國刺激經濟政策連續出爐，伴隨即將進入中國金九銀十，AI 族群資金相繼轉進消費電子供應鏈。